Ladeira abaixo 2024: veja como foi a corrida maluca

Quase 40 equipes participaram do Ladeira Abaixo 2024, uma competição no estilo corrida maluca promovida pela Red Bull, realizada este ano no Centro de São Paulo, no domingo (16). Para vencer, o carrinho Nuintendo precisou de mais que apenas cruzar rápido a linha de chegada. Os juízes avaliaram a coerência em relação ao tema da edição, que homenageou a cultura geek, e performance dos integrantes.



Minas Gerais foi bem representada na maratona com o carrinho Up! Loucas Aventuras, uma homenagem ao filme “Up! Altas Aventuras”, de uma família de Varginha, no Sul do estado. Com uma homenagem à franquia Mario Bros, a equipe campeã de Cotia (SP), desceu a ladeira com o carro Nuintendo, apresentando bom tempo na pista e interpretação. Eles terão a experiência de acompanhar por um dia o piloto de rally Lucas Moraes, como prêmio.

O terceiro lugar no pódio foi preenchido pelo grupo curitibano, que representou os quadrinhos do super-heroi Homem-Aranha.



Atenção! Obstáculos na pista

A partida foi dada na inclinação entre duas das principais avenidas de São Paulo, a Paulista e a Brigadeiro Luís Antônio. O percurso com 400m de extensão teve a decoração inspirada em jogos, mantendo a temática geek e garantindo emoção do início ao fim com os bloqueios propostos para a maratona dos carrinhos não motorizados.

O primeiro obstáculo foi a banana blitz, inspirado no jogo Mario Kart. Instalado após a rampa de largada, as representações de cascas de banana em tamanho ampliado, exigiu habilidades para fazer curvas. Após as bananas, os corredores se deparam com uma rampa no formato de um controle de Super Nintendo, no descontrole supremo.

A simulação de uma floresta pixelada, com degraus, apresentou o universo Minecraft. Nesse intervalo, os níveis diferentes no solo dificultaram a passagem dos carros. Na próxima etapa, uma rampa estilo quebra-molas pontiagudo, deu impulso aos carrinhos, tirando-os do chão.

Para fechar a maratona, os carrinhos enfrentaram o caminho nebuloso, em que muita espuma simulava as nuvens do céu e atrapalhava a visão dos competidores.

O jogo pelos jogadores

Entre os selecionados para o Ladeira Abaixo deste ano, quatro veículos de canais de streaming de games foram convidados para o evento: Ilha das Lendas, Tribo, Hero Base e FÚRIA ESPORTS.

Para Gaulês, ex-jogador profissional de games e streamer, a exposição que o evento deu ao universo geek favoreceu, ainda mais, a relação do público com os esportes eletrônicos. O streamer, reconhecido internacionalmente por ter o maior canal de games na Twitch, exibiu a competição na plataforma e conquistou mais de 40 mil acessos simultâneos.

“As pessoas gostam de assistir novelas, séries, futebol, mas elas também gostam de jogar games e assistir stream de campeonatos de esporte eletrônico. A integração dos universos é uma forma de conectar as gerações, porque é um conteúdo muito interativo, por meio de uma interação mais moderna. Você se conecta mais com a pessoa e a pessoa se sente mais próxima de você”, afirmou.

Outro gamer convidado, Flakes Power transformou em realidade a tecnologia dos games. Após criar o universo da corrida maluca dentro do jogo Fortnite e desenvolver o carrinho digital, o jogador e empreendedor materializou o veículo e desceu a ladeira.



A história do Ladeira Abaixo

A corrida Red Bull Ladeira Abaixo é realizada em vários países desde 2000, sendo que em território brasileiro esta é a oitava edição, uma delas em Belo Horizonte. A última realizada em 2022.