Minas Gerais foi bem representada neste domingo (16) na competição estilo corrida maluca com um carrinho em homenagem ao filme “Up! Loucas Aventuras”. Quase 40 equipes com carros de fabricação caseira – e não motorizados – disputaram a corrida Ladeira Abaixo, promovida pela Red Bull e que teve edição dedicada à cultura geek.

A equipe mineira terminou em segundo lugar. Formada por uma família de Varginha, no Sul do estado, ela construiu um carrinho que reproduzia a popular casa com balões saindo pela chaminé do filme vencedor de dois Oscar em 2010. A equipe de Cotia (SP) venceu o Ladeira Abaixo com o carro Nuintendo, uma homenagem à franquia Mario Bros.

Antes de encarar a pista, uma ladeira cheia de obstáculos, como rampas e uma barreira de espuma, a apresentação da equipe mineira empolgou o público ao levar o pássaro gigante do filme, chamado Kevin, para dançar na linha de largada.

Trabalho em família

“A decoração da casa ficou por conta dos meus filhos”, conta o engenheiro Antônio Carlos da Silveira, major do Corpo de Bombeiros. Foi ele que pilotou o carrinho ladeira abaixo.

Depois de montar um chassi robusto para aguentar os saltos no percurso, Silveira desenvolveu uma estrutura de canos de PVC para receber a decoração feita de papelão reciclado e EVA.

Silveira diz que a intenção da família foi, inspirados pelo filme Up!, levar para a pista uma mensagem de união em torno de pilares como saúde e o tempo ao lado das pessoas que você ama.

A história do Ladeira Abaixo

A corrida Red Bull Ladeira Abaixo é realizada em vários países desde 2000, sendo que em território brasileiro esta foi a oitava edição, uma delas em Belo Horizonte. A última tinha sido realizada em 2022.

Para participar, as equipes selecionadas precisam construir seus próprios veículos, que vão competir numa descida com 400 metros de extensão, cheia de obstáculos. A pista do Ladeira Abaixo de 2024 teve decoração inspirada em jogos como Mario Kart e Minercraft, mantendo a temática geek desta edição.



*A repórter viajou a convite da Red Bull