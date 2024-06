Competição no estilo corrida maluca está de volta ao Brasil e, pela primeira vez, terá um tema: a cultura geek. A corrida Ladeira Abaixo, promovida pela Red Bull, reúne neste domingo (16) dezenas de participantes de cinco estados em duas das principais avenidas de São Paulo, a Paulista e a Brigadeiro Luís Antônio.

A maratona de carrinhos não motorizados é realizada em vários países desde 2000, sendo que em território brasileiro esta é a oitava edição, a última realizada em 2022. Belo Horizonte já recebeu a competição, em 2011.

Para participar, as equipes selecionadas precisam construir seus próprios veículos, que vão competir numa descida com 400 metros de extensão, cheia de obstáculos. A pista do Ladeira Abaixo de 2024 tem decoração inspirada em jogos como Mario Kart e Minercraft, mantendo a temática geek desta edição.

Não basta ser rápido



Para conseguir vencer, o carrinho precisa de mais que apenas cruzar a linha de chegada. Os juízes da prova vão avaliar a rapidez no percurso, mas também a criatividade da decoração dos carrinhos, a ligação com o tema proposto pela prova e o desempenho durante o percurso de obstáculos. O prêmio, para todos os integrantes da equipe vencedora, é acompanhar por um dia o piloto de rally Lucas Moraes.

São quase 40 carrinhos de mais de 20 cidades brasileiras, em cinco estados (veja lista abaixo). Quatro veículos são de canais de streaming de games convidados para o evento: Ilha das Lendas, Tribo, Hero Base e FURIA ESPORTS.



Mineiros homenageiam o filme Up!

Entre os classificados para o Ladeira Abaixo deste ano está uma família mineira de Varginha, que montou a equipe para representar o filme UP! Altas Aventuras. O carrinho em formato de casa, com balões saindo da chaminé, faz referência à história de Carl Fredricksen, que amarra balões em sua casa para realizar o sonho de sua falecida esposa.

Onde assistir o Red Bull Ladeira Abaixo

No domingo (16), a prova Ladeira Abaixo será transmitida ao vivo no canal SporTV 3, a partir das 10h. Já na internet, a transmissão será disponibilizada no canal do Youtube do PodPah, a partir das 12h, e nos canais do Gaules no Youtube e Twitch, a partir das 10h.