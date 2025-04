Ladrão tenta roubar casa de PM em BH, mas é "preso" por rottweiler

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Com essa, o ladrão não contava. Um homem, de 25 anos, escolheu uma casa no Bairro Jonas Veiga, na Região Leste de Belo Horizonte, mas acabou se dando mal. É que a residência era de um sargento da Polícia Militar, e nela havia um cão Rottweiler, que acabou dando um alerta e o criminoso acabou foi pelo policial. O crime ocorreu na madrugada de domingo.

Segundo o sargento, ele ouviu o cão latindo bastante e um barulho de telhado quebrando. Ao sair da casa, o policial viu um homem tentando tirar a fiação do relógio de energia de sua casa com ajuda de uma faca.

Imediatamente, o militar deu voz de prisão ao homem, depois de ter se identificado. O ladrão tentou fugir, mas o cão Rottweiler saiu no seu encalço. O animal alcançou o homem que tentou se desvencilhar e pegou a faca para acertar o animal. Nesse momento, o policiai atirou na perna dele.

Mesmo ferido, o homem levantou-se e continuou a fuga. O cão seguiu no seu encalço. Cansado, o ladrão decidiu se entregar.

Ele estava com uma mochila. No interior dela foram encontradas pequenas porções de maconha e também crack. O ladrão foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII, sobe escolta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia