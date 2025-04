Suspeito de tentar matar homem é morto esfaqueado na Grande BH

Um homem, de 37 anos, foi assassinado a facadas na tarde desse domingo (6/4), em um bar em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída no interior do estabelecimento em uma poça de sangue. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar, mas a equipe médica confirmou a morte minutos depois.

O dono do bar afirmou que ouviu uma gritaria na rua e saiu para verificar a situação quando viu o homem correndo em direção ao estabelecimento com sangue no corpo. A vítima sentou na calçada em frente ao bar, no Bairro Nova Esmeralda, mas minutos depois, dois indivíduos se aproximaram e deram ao menos três facadas nela.

O homem se levantou e correu para o interior da loja, acessou os fundos do imóvel, mas foi alcançado novamente e esfaqueado outra vez.

O dono do bar ainda relatou que um dos suspeitos disse “desculpe por isso, mas esse homem matou meu pai” antes de fugir em uma moto.

A mãe da vítima contou à polícia que estava em casa quando dois indivíduos entraram no imóvel perguntando pelo filho, que estava deitado. O homem foi agredido pela dupla com socos e chutes e, durante a agressão, um deles afirmava que a vítima havia matado o pai dele.

Ainda segundo a mulher, um dos suspeitos pegou uma faca na cozinha da residência e esfaqueou a vítima, que conseguiu fugir e correr para a rua em direção ao bar onde foi encontrada sem vida.

Ainda de acordo com o documento policial, o homem morto é suspeito de homicídio tentado em janeiro deste ano no Centro de Esmeraldas, quando um homem foi agredido com uma barra de ferro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Populares afirmaram que a vítima do homicídio tentado está muito debilitada e depende de familiares para coisas básicas. O suspeito do homicídio desse domingo (6/4), de 29 anos, ainda não foi localizado.