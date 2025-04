MG: motociclista morre em acidente e ocupantes de carro ficam feridos

Um motociclista de 58 anos morreu na tarde deste domingo (6/4) após a moto que ele conduzia bater contra um carro na BR-267, em São Lourenço, no Sul de Minas, informou o Corpo de Bombeiros.

Assim que os militares chegaram ao local, na altura do KM 302 da rodovia, o motociclista já estava morto e caído no meio da via.

Os ocupantes do automóvel — um homem, uma mulher e uma criança — tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo levados para um hospital em Baependi.

Os bombeiros permaneceram no local até a chegada da Polícia Civil, que liberou a retirada do corpo após a conclusão dos trabalhos preliminares de perícia.

A Polícia Militar também esteve no local auxiliando na sinalização e desvio do trânsito. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

