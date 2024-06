Ivete Sangalo surpreendeu a todos ao aparecer usando uma tipoia nesta quinta-feira (13), em uma feira de produtos naturais no Anhembi, em São Paulo. Após ser fotografada com o imobilizador, a cantora foi as redes sociais para explicar que fez uma cirurgia para retirar uma placa e explicou o motivo do procedimento.





“Eu operei, na verdade, retirei aquela placa. Eu me acidentei em uma viagem de esqui, esquiando quebrei o punho, e coloquei uma placa de titânio. Resolvi tirar a placa para ficar sem a placa, sem aquele corpo estranho que estava estranhando um pouquinho”, explicou a cantora.

Ivete ainda aproveitou para tranquilizar os fãs: “Mas está tudo bem, tudo ótimo, não me impede de fazer absolutamente nada “, disse a cantora nos stories depois de acompanhar o marido em uma feira de produtos naturais no Anhembi, em São Paulo.





Para quem não lembra, em 2022, Ivete viajou de férias com o filho, Marcelo Sangalo, para esquiar. Em certo momento, ela caiu no chão durante a atividade e quebrou o pulso em dois lugares diferentes. Na época a cantora precisou passar por uma cirurgia quando voltou para o Brasil.