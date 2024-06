O pernambucano Ayrton Montarroyos, vice-campeão do “The voice” em 2015, lança o álbum batizado “A lira do povo” pelo compositor, poeta e produtor Hermínio Bello de Carvalho. O trabalho traz 28 canções em nove faixas, além da participação da cantora Alaíde Costa em “A estrada do sertão” e “Gas neon”.



Montarroyos conta que procurou explorar a cultura do homem brasileiro, sua relação com o sertão, a cidade e o mar. O folclore, a oralidade e as histórias de pescador são elementos importantes neste trabalho.



Segundo ele, não se trata de um retrato do Brasil. “Não é um recorte da memória afetiva do povo brasileiro nem a projeção de um país ideal ou não. A ideia é viver uma história através do trígono sertão, mar e cidade”, explica Montarroyos.



Em junho de 2023, ele começou a selecionar o repertório do novo disco. Um ano depois, o show “A lira do povo” estreou no Teatro do Sesc SP. “O álbum, que era para ser uma apresentação de músicas interioranas, criou asas e se transformou num apanhado de signos, numa festa, numa dança do povo, num suspiro e num grito também”, explica. “Este álbum é um trabalho bem intrincado”, acrescenta.

Assombrações infantis



O artista ressalta que pesquisou bastante sobre a música caipira, sobre a música do interior paulista e diversas histórias interioranas.



"Como sou recifense, lembro-me de quando passava férias em Caruaru. No passar da noite, as crianças se juntavam ao redor da fogueira e ficavam ali contando histórias sobre fantasmas, assombrações. Era uma mentirada imensa. De vez em quando, alguém dizia: ‘Fui ao açude ontem e pesquei um peixe-boi’. Essas mentiras me interessaram e fiquei com aquilo na cabeça."



No início, Ayrton Montarroyos quis fazer um espetáculo inspirado no folclore. “O folclore que pudesse inventar sozinho uma história que também fosse real, porque quando você diz que uma assombração existe, na cabeça de uma criança a mentira se torna realidade. Quando comecei a passear pelas canções, fui consultando meus cadernos com algumas anotações de repertório”, explica.



O músico conta que, na época, tinha voltado a ler a obra do poeta João Cabral de Melo Neto (1920-1999).



“Estava imerso naquele ambiente. Comecei também a ler a antologia do folclore brasileiro, de Câmara Cascudo, as pesquisas de música popular de Jairo Severiano e de José Ramos Tinhorão. Tudo isso foi abrindo minha mente para a criação do álbum, o qual dividi em três suítes: sertão, mar e cidade.”



Montarroyos explica que esse trígono foi inspirado no livro “O rio”, de João Cabral. “A obra fala do Capibaribe desde sua nascente, passando pela Zona da Mata, pelo sertão e pelos canaviais até chegar à cidade de Recife, onde o rio se encontra com o mar.”

LP “enigmático”

O artista fará uma tiragem de 600 vinis do novo álbum. “Sairá em setembro pela Três Selos. Será o meu primeiro LP, cujo material lhe dará a possibilidade de criar um enigma para ser descoberto”, observa.

“A lira do povo” é a menina dos olhos do cantor e compositor. “É a primeira vez que lanço um disco com grande tiragem em vinil. No show, o público lotou o Sesc SP. Tudo isso são presentes que o trabalho está recebendo. Este álbum é o reflexo da minha maturidade”, afirma.

Valentia

O músico pernambucano, de 29 anos, destaca sua valentia como artista. “Hoje tenho a coragem de bater no peito e dizer: 'Vou fazer esse disco'”, comenta ele.



“É uma coragem da maturidade que o público foi me dando, porque foi avalizando o meu trabalho, confiando e acreditando em mim, dizendo assim: faz a sua loucura que vou ao seu show. Isso é o que entendo deste povo que está indo ao show. Este álbum é fruto disso”, conclui.



“A LIRA DO POVO”



• Álbum de Ayrton Montarroyos

• 9 faixas

• Kuarup

• Disponível nas plataformas digitais