Cantor e compositor estreia a turnê de "Rock popular", com apresentação única no Grande Teatro do Minascentro, e promete surpresas para os casais apaixonados



O cantor Paulo Ricardo inicia neste neste sábado (15/6) por Belo Horizonte a turnê “Rock popular”, cujo título faz referência ao álbum “Rock popular brasileiro”, que ele lançou em 1996. O show, que ocorrerá no Grande Teatro do Minascentro, é também uma homenagem aos ídolos do rock nacional.



No repertório, sucessos do artista são mesclados a clássicos que marcaram as últimas décadas, com composições de Raul Seixas, Cazuza, Legião Urbana e Lulu Santos. “O repertório é o segredo de um bom show. As homenagens, naturalmente, foram escolhidas dentro das coisas que eu já gravei, então nós tínhamos referências e versões muito legais destas músicas”, afirma Paulo Ricardo.



“A gente está dentro de um de um território familiar e o critério afetivo seria a escolha natural para fazer essas releituras”, ressalta. Das autorais, estarão presentes "Rádio pirata", “London, London” e "Olhar 43", hits do RPM, bem como músicas da carreira solo do vocalista, como “Dois”, “Tudo por nada” e o famoso tema de abertura do “Big brother Brasil”, “Vida real”.



Ele afirma que revisitar os primeiros hits da carreira é sempre uma experiência gratificante. “Quando interpreto essas canções que têm uma força muito grande, que são sucessos muito grandes, elas se materializam ali, como se não houvesse tempo-espaço”, diz.



“A gente volta realmente naquela energia do momento em que a canção foi lançada e teve aquela importância na vida das pessoas. Não existe nenhuma máquina do tempo mais poderosa do que a música. É uma alegria muito grande e um retorno incrível do público. Parece sempre que é a primeira vez. É uma delícia”, acrescenta.



Além das músicas já citadas, Paulo Ricardo também traz para esse show canções do “lado B” de sua carreira. “Sempre gosto de colocar uma coisa nova”, diz. Um exemplo do lado alternativo do repertório é o single de 2022 "Herói made in Brazil”, cujo tema é a polarização política e que ganhou clipe ilustrado por Mike Deodato, quadrinista de Batman e Homem Aranha.



Cantor e baixista, Paulo Ricardo sobe ao palco ao lado dos músicos Ícaro Scagliusi (guitarra), Tiago Gomes (teclados) e Badel Basso (bateria). Na semana do Dia dos Namorados, a noite promete ser um momento especial para os casais apaixonados.



“No meu repertório a gente sempre teve grandes baladas. Acho que o momento acústico vai trazer esse clima romântico, esse clima da noite dos namorados. Então teremos coisas lindas para quem está apaixonado, inclusive surpresas de coisas do meu álbum acústico, onde eu fiz regravação de grandes clássicos em inglês”, diz.



“ROCK POPULAR”

Show de Paulo Ricardo, neste sábado (15/6), às 21h, no Grande Teatro do Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 - Centro). Ingressos à venda pelo Sympla. Setor 1: R$ 250; Setor 2: R$ 230; Setor 3: R$ 215; Setor 4: R$ 200; Setor 5: R$ 140; Superior: R$ 120 (valores referentes à inteira). Meia-entrada na forma da lei.



Outros shows



>>> VANESSA DA MATA

Vanessa da Mata traz a BH o show “Vem doce”, do álbum homônimo lançado em 2023, nesta sexta (14/6), às 21h, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537 - Centro).

Dividido em três atos, o espetáculo mostra a cantora revisitando sua trajetória pessoal e musical. Os ingressos custam R$ 420 (inteira, Plateia 1) e R$ 220 (promocional); R$ 380 (inteira, Plateia 2) e R$ 200 (promocional) e R$ 340 (inteira, Plateia 3) e R$ 180 (promocional). Valor promocional válido na compra de dois ou mais ingressos.



>>> PIANO ROCK

O espetáculo “Piano rock”, do músico Gláucio Cristelo, volta ao palco do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua. da Bahia, 2.244 - Lourdes), nesta sexta-feira (14/6), às 20h30. No show, o artista, que é influenciado por Led Zeppelin, Deep Purple, Muse e U2, faz releituras instrumentais de clássicos do rock e do pop. Ingressos à venda na bilheteria do teatro e no site da Sympla, a R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia).



>>> JORGE VERCILLO

Jorge Vercillo celebra sua carreira no show “Jorge Vercillo - 30 anos de música”, que apresenta no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537 - Centro), neste sábado (15/6), às 21h. O show passeia por sucessos do artista, como “Monalisa”, “Ela une todas as coisas”, “Que nem maré”, entre outros.

Ingressos à venda no site Eventim e na bilheteria local. Plateia 1 R$ 360 (inteira) e R$ 190 (promocional); Plateia 2 R$ 280 (inteira) e R$ 150 (promocional) e Plateia 3 R$ 240 (inteira) e R$ 130 (promocional). Valor promocional válido na compra de dois ou

mais ingressos.



>>> CAMILA ROCHA

A contrabaixista Camila Rocha, vencedora da 22ª edição do Prêmio BDMG Instrumental, faz show de seu primeiro trabalho solo, o EP "Rama" (2023), neste domingo (16/6), às 19h30, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 - Centro). Ingressos à venda no site Eventim por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).