Cantores intérpretes existem aos montes, mas bandas que se apresentam como tal, tocando versões de outros artistas… Há de se convir que não são tantas assim – existem, claro, os covers, mas trata-se de outro departamento, coisa diferente.



É como “banda intérprete” que os músicos d’A Banda Mais Bonita da Cidade se reconhecem. “Adotamos essa nomenclatura há algum tempo porque temos mais versões do que composições”, brinca a vocalista Uyara Torrente.



“A banda nasceu justamente pelo fato de eu ter conhecido compositores de Curitiba que produziam coisas lindas. Músicas que me davam vontade de gravar junto dos amigos com os quais estava fazendo um som”, conta Uyara.



Dessa vontade vieram os álbuns “A banda mais bonita da cidade” (2011), “Canções que vão morrer no ar” (2012), “O mais feliz da vida” (2013), “Ao vivo no Cine Joia” (2016), “De cima do mundo eu vi o tempo” (2017) e o recente “O futuro já está acontecendo”, que terá show de lançamento neste sábado (15/6), no Sesc Palladium. Participa a mineira Julia Branco, que também está com trabalho novo: o vinil do álbum “Baby blue” (2023).



Dois em um

“O show entrelaça duas apresentações”, explica Uyara. “A gente canta músicas da Julia há um tempo. Já gravei no disco dela e temos uma relação muito próxima, de amizade. Então, como a gente tem essa história, resolvemos unir as duas apresentações”, afirma.



O repertório ajuda a amarrar as duas performances. “Luz e lugar”, canção que fecha o novo disco da banda, é composição de Julia em parceria com Juliano Holanda. Em “Eu sou mulher”, do disco “Soltar os cavalos”, de Julia, Uyara assume os vocais.



“O show começa com a Julia. Depois eu entro, faço uma participação, saio e retorno mais tarde com os meninos da banda. Aí a Julia vem, canta com a gente, sai e volta no final. Enfim, é algo bem entrelaçado mesmo”, ressalta Uyara.



Lançado em abril, “O futuro já está acontecendo” tem oito faixas intimistas e etéreas que se apoiam na sonoridade de sintetizadores emulando o pop noventista, com arranjos orquestrais e citações da música oriental.



Com exceção de “Talhamar”, composição do guitarrista Eduardo Rozeira, todas as faixas são versões que chamaram a atenção de Uyara pelo lirismo das letras e a possibilidade que dão à cantora para dramatizar.



Arco dramático

“Também sou atriz, gosto muito do espaço que as músicas dão para a interpretação no sentido de atuação. Músicas de amor, por exemplo, têm sempre personagem muito clara que conta a história com um arco dramático”, destaca Uyara.



O repertório terá “Teu chá”, “Dias de ui”, “De vista” e, claro, o sucesso da banda “Oração”, lançado no álbum de estreia.



“Queremos mostrar (no show) uma outra maneira de ver o mundo. Com mais delicadeza, beleza e também certa dose de melancolia, mas sem perder a nossa força individual para falarmos o que for necessário dizer”, conclui Uyara.



A BANDA MAIS BONITA DA CIDADE E JULIA BRANCO

Neste sábado (15/6), às 21h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla. Mais informações: (31) 3270-8100.

Outras atrações

>>> DANIEL DREXLER

O cantor e compositor uruguaio Daniel Drexler encerra a turnê “La voz de la diosa entropía” neste domingo (16/6), às 19h, no Teatro de Bolso do Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia).

Ele é irmão de Jorge Drexler, que ganhou o Oscar de melhor canção original em 2005, composta para o filme “Diários de motocicleta”, do brasileiro Walter Salles. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla. Informações (31) 3241-7181.



>>> CORAL INTIMISTA

A cantora e compositora Coral apresenta repertório autoral e intimista no sábado (15/6), às 16h, no Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Entrada franca, mediante retirada de ingresso no local a partir das 15h. Informações: (31) 3308-4000.



>>> “CANÇÕES DE OUTONO”

Sérgio Pererê faz show de lançamento do disco “Canções de outono” no domingo (16/6), às 19h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria ou na platataforma Sympla. Informações: (31) 3241-7181.