Depois do hiato de seis anos, a Manitu está de volta. A banda será uma das atrações do Festival de Inverno, no Parque das Mangabeiras, neste sábado (15/6).



Em 2018, o grupo mineiro interrompeu as atividades para que os integrantes pudessem se dedicar outros projetos. Atualmente, a banda vem realizando shows comemorativos em BH.



“Cheguei a assistir a um show da Legião Urbana no Parque das Mangabeiras, em 1994. É a realização de um sonho o nosso grupo poder tocar no mesmo local”, afirma Daniel Couto, vocalista e guitarrista da Manitu.



Além de Couto, a banda formada em 2001 reúne Emerson Neiva (bateria), Alexandre Maia (vocal e guitarra) e Fabão (baixo e vocais).



“Sempre fomos rotulados como reggae, mas, na verdade, nos consideramos um pop leve”, comenta Couto. “Em nossas composições, passamos por diversos gêneros. Misturamos rock, ska, MPB, reggae e xote. Os gostos dos integrantes são muito diferentes e decidimos trazer isso para o nosso som. Nossas músicas cabem em qualquer playlist”, brinca o vocalista e guitarrista.



O repertório de sábado terá “Enloucresça”, “Paz”, “Lembrar de amar”, “Indiferente”, “Amigos” e “Linda”, destaques da discografia do grupo, entre outras canções.



“É um show cem por cento autoral. Vamos tocar Manitu do início ao fim”, reforça o vocalista. “Estamos ansiosos para cantar com o público”, revela.

Inverno no outono



Ainda estamos no outono, mas as temperaturas amenas inspiram o inverno cultural em BH.



“O festival surgiu do desejo de realizar novamente um evento dentro do Parque das Mangabeiras, algo que não ocorre há tempos. Com a chegada do frio, as pessoas tendem a procurar festas com harmonização de vinhos e queijos, por exemplo. Então, pensamos em unir gastronomia típica, boa música e um lindo cenário ao ar livre”, diz Lorena Alves, produtora do Festival de Inverno, que será realizado das 14h às 22h.



De acordo com ela, haverá atrações para todos os públicos. “O festival atende de crianças, com espaço kids especial, a adultos que gostam de diferentes gêneros musicais”, avisa Lorena.



Vários grupos musicais vão se apresentar, além da Manitu. A banda Jazzô se dedica a jazz, pop, groove e samba. Coverplay cantará sucessos da britânica Coldplay. Bauxita apresentará clássicos do rock e blues, enquanto a Lurex se dedica ao repertório do Queen. O DJ Pablo Catão é outra atração.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria



FESTIVAL DE INVERNO



Neste sábado (15/6), das 14h às 22h, no Parque das Mangabeiras (Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras). Ingressos: R$ 38,50 (preço único), à venda na plataforma Sympla.

O bailarino Gabriel Pinter se apresenta domingo, no Teatro da Maçonaria Chico Maurente/divulgação

OUTRA ATRAÇÃO



>>> BALÉ

O espetáculo “Fragmentos” chega a Belo Horizonte no domingo (16/3), com sessões às 15h e 19h, no Teatro da Maçonaria (Avenida Brasil, 478, Santa Efigênia). Com direção de Margot Sales e coreografias de Diego López, as coreografias exploram várias vertentes da dança, do balé clássico às linguagens contemporâneas. Gabriel Pinter está entre os bailarinos. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.