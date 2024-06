A produção, baseada no livro "Fogo e Sangue", de George R.R. Martin, se passa 200 anos antes dos eventos de "Game of Thrones"

A segunda temporada de "A Casa do Dragão" nem estreou, e a HBO anunciou ter renovado a produção para para um terceiro ano: "A Dança dos Dragões continua", diz a publicação da plataforma nas redes sociais.

"Não poderíamos estar mais entusiasmados em continuar a história da Casa Targaryen e ver esta equipe brilhar novamente na terceira temporada", comentou Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação da HBO e chefe de séries dramáticas e filmes da HBO.





Depois de quase 1 ano e 8 meses de espera, a nova temporada estreia neste domingo (16/6) com nove episódios e repercute as ações do primeiro ano: a guerra declarada entre os clãs da cor Preta e da cor Verde. O assassinato de Lucerys Velaryon (Elliot Grihault) e a morte do jovem filho de Rhaenyra (Emma D'Arcy) em um embate de dragões culminaram a separação de vez da família Targaryen e a disputa pelo Trono de Ferro.





Baseada no livro "Fogo e Sangue" de George R.R. Martin, "A Casa do Dragão" se passa 200 anos antes dos eventos de "Game of Thrones". Na 2ª temporada, Westeros está à beira de uma sangrenta guerra civil com os Conselhos Verde e Negro lutando pelo Rei Aegon e pela Rainha Rhaenyra, respectivamente.