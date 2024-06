O nome do compositor está no Songwriters Hall of Fame

O compositor e autor Mark James, criador de hits de Elvis Presley como "Suspicious Minds" e "Always on My Mind" morreu nesse sábado (8/6), em Nashville, nos Estados Unidos. Um comunicado da família foi publicado no jornal local Houston Chronicle.

James estava em casa no momento da morte. "O legado e a alegria de viver de Mark viverão nos corações daqueles que o amaram e através de suas palavras e melodias atemporais que têm sido a trilha sonora de amantes por gerações", lia-se na publicação.





O nome do compositor está no Songwriters Hall of Fame. Em 2000, James foi nomeado para a lista de compositores do século da Broadcast Music Incorporated ao lado de Paul McCartney e Elton John.





James também é vencedor de dois Grammy pela música "Always on My Mind", eternizada na voz de Elvis e hit da década de 1980 pela regravação do Pet Shop Boys.





O autor escreveu mais de 300 músicas, entre elas "Suspicious Minds" e "Hooked on a Feeling", a segunda para a banda Blue Swede, mas que fez sucesso como trilha sonora de "Cães de Aluguel", de Quentin Tarantino, e mais tarde em "Guardiões da Galáxia".