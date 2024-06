A terceira edição do Arraial do CCBB-BH, na Praça da Liberdade, começa nesta quinta-feira (13/6) e segue com programação gratuita até domingo (16/6). Música, dança, comidas e bebidas típicas, além de diversão para todas as idades, marca o evento.

Entre as atrações, o público poderá assistir às apresentações das quadrilhas Fogo de Palha, Feijão Queimado e Casa do Chapéu. Os shows ficam por conta das bandas Suvaco Xerôso, Pisa na Fulô e Trio Gandaiêra, além da apresentação da DJ Aída. Haverá aula de dança com o professor Vito do Forró.

A programação oferece atividades voltadas para crianças, como o espetáculo musical “A incrível quadrilha de um homem só”, o teatro de bonecos “Forró do Zé Pequeno para baixinhos” e o show da banda Arrasta Pezinho.

As barracas de comidas típicas e brincadeiras ficam abertas nesta quinta e sexta, das 16h às 20h, e no sábado e domingo, das 11h às 20h. Todas as atividades ocorrem na área externa do CCBB BH, à exceção das quadrilhas, no pátio.

Ingressos são gratuitos, com retirada na bilheteria local ou pelo site ccbb.com.br/bh, onde constam a programação completa e horários. Informações: instagram.com/ccbbbh.