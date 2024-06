Glu-glu, iê-iê! Sérgio Mallandro está de volta à telona com um longa para chamar de seu. “Mallandro, o errado que deu certo” estreia nesta quinta-feira (13/6) em cerca de 500 salas de cinema brasileiras. O filme tem “90% de vida real” e “um pedaço de ficção”, de acordo com o comediante. O retorno dele se dá 34 anos depois de “Lua de cristal”, estrelado por Xuxa e dirigido por Tizuka Yamasaki, e 33 após “Inspetor Faustão e o Mallandro”, de Mário Márcio Bandarra.



A produção marca o reencontro de Mallandro e Xuxa no set. “Ela aceitou o convite de cara, uma participação maravilhosa. A cena era um pouquinho menor, mas sentimos vontade de falar tanta coisa que saiu aquela cena”, diz Sérgio, orgulhoso. Além da loura, o elenco conta com Zico, Fernando Caruso, Lúcio Mauro Filho, Marrom e Edgard Cavalcanti (filho do protagonista).



Vale lembrar: Sérgio Mallandro tem certa constância no cinema, atuando em papéis secundários ou participações especiais. As mais recentes se deram em “MIB: Homens de preto” e “Vai que cola 2 – O começo”, filmes de 2019. Mas por que voltar só agora, nesta produção quase autobiográfica?

Em coletiva virtual realizada na segunda-feira (10/6), Sérgio revelou que não resistiu à insistência de Bruno Wainer. O diretor da distribuidora Downtown sempre dizia que, um dia, os dois fariam um filme juntos.



Um ano de maturação

O tempo passou, a ideia foi amadurecendo à medida que nomes como o diretor Marco Antônio Carvalho, a produtora Glaucia Camargos e os roteiristas Sílvio Gonçalves e Ulisses Mattos se uniram ao projeto. O argumento só ficou pronto um ano depois de incontáveis reuniões na casa de Sérgio. O resultado “foi um roteiro maravilhoso”, na opinião do dono da história.



Por sugestão dele, o ponto de partida foi o show de piadas e histórias no qual tira sarro de situações divertidas (ou não) de sua própria vida. O stand up circula pelo Brasil há cinco anos, com grande sucesso de público, assim como o podcast Papagaio Falante, apresentado por ele e Renato Rabelo, chama a atenção do país.



Mallandro destaca a sorte de trabalhar (novamente) com Marco Antônio de Carvalho, que o deixou à vontade no set. “Tivemos uma vibe muito forte e deu certo”, diz.



Os dois já são velhos conhecidos. Em 2013, o programa “Pegadinha do Mallandro” e duas temporadas de “Papo de Mallandro” levaram a assinatura de Marco Antônio como diretor-assistente.



“Quando peguei o roteiro (do longa), disse a ele que ali tinha muitas histórias que muita gente não conhecia. E Sérgio respondeu que aquela era a vida dele, que íamos fundo”, lembra o diretor. Carvalho revela que o trabalho fluiu. “Foi gratificante trabalhar com ele, gratificante ele ser tão aberto com a gente.” Cuidado maior mereceram as cenas onde piada não cabia – elas demandaram dois meses de preparação.



Nas últimas semanas, o longa-metragem ganhou sessões de pré-estreia, todas acompanhadas pelo humorista, que viu o público rir, chorar e se divertir. “Isso é que é legal, me deixa feliz”, resume.

Orgulho

Com 68 anos de idade e 42 de carreira, Sérgio Mallandro diz ter orgulho de sua história. No cinema, “Lua de cristal” (1990), claro, é o grande xodó. Mas antes vieram “Menino do Rio” (1982) e “Garota dourada” (1984), ambos do diretor Antônio Calmon. Porém, nada se compara ao filme de sua vida que estreia hoje.



“O errado que deu certo” mostra como o humorista, que chegou a ficar na miséria, superou adversidades e se reinventou. “Você tem que persistir. Acreditar e seguir sua intuição”, ensina.



Durante a entrevista, Sérgio Mallandro, o personagem, garantiu que entre ele e o cidadão Sérgio Neiva Cavalcanti (seu nome de batismo) não existe muita diferença.



“Chico Xavier disse que minha missão na vida é levar alegria para as pessoas, independente se estou no palco ou não. Claro que tenho momentos mais sérios, problemas de família, mas mesmo na seriedade tento manter o bom humor. Sérgio Mallandro e Sérgio Cavalcanti são unidos na alegria. Sérgio Cavalcanti é fã do Sérgio Mallandro, vamos de mãos dadas pelos caminhos da vida”, explica.

Da passarela para a TV



Os primeiros passos do artista foram dados por acaso, depois de trocar a faculdade de comunicação pelo teatro. O que não está no filme são as aventuras na passarela, relembra Sérgio, bem-humorado.



“Ricardo Amaral estava apresentando um concurso e começou a chamar por Almir, que desfilaria com uma menina. Como o rapaz não apareceu, olhei para os amigos e disse: 'O Almir chegou'. Pulei na passarela, comecei a desfilar. Antes, tirei a calça, porque os rapazes estavam de sunga, e fiquei de cueca. Acabei em terceiro lugar e nem estava no concurso!”, gargalha.

Sérgio Mallandro não imaginava que aquela brincadeira abriria portas para ele. Da passarela da boate Papagaio foi parar no “Povo na TV”, programa de Hilton Franco, e em “Cidade contra cidade”, atração comandada por Silvio Santos.



O humorista carioca passou pelas emissoras SBT, Globo, CNT, Manchete, Gazeta, Rede TV, Record e Multishow. O resto é história.



“MALLANDRO, O ERRADO QUE DEU CERTO”



Brasil, 2024, 90 min. Direção: Marco Antônio Carvalho. Com Sérgio Mallandro, Xuxa, Zico, Fernando Caruso, Lúcio Mauro Filho, Marrom e Edgard Cavalcanti. Estreia nesta quinta (13/6) em cinemas dos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Estação, Minas, Monte Carmo, Pátio Savassi e Via.