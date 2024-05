Maio é o mês do Orgulho Nerd. Para celebrar a data, o Festival Sesc Geek, que acontece neste domingo (26/5), das 11h às 19h, no Sesc Palladium, preparou programação especial com o tema “De volta para os anos 90”. Na onda dos sucessos da época, o evento terá como um dos destaques Sérgio Mallandro.



No palco, o humorista vai reviver o “Show do Mallandro”, programa transmitido de 1991 a 1993, na Globo. O apresentador comandará um show de humor inspirado no famoso quadro "Porta dos desesperados".



Daniel Nogy, dono do Canal 90, página no Youtube que produz vídeos sobre os anos 1990 e acumula mais de 5 milhões de inscritos, também estará presente no evento com uma palestra que discutirá as curiosidades que marcaram aquela geração.



“Conversando e ouvindo as pessoas, percebemos que era necessário um recorte, porque o universo geek é muito extenso. Entendendo também a temática de outros eventos e buscando novidades, optamos por tratar da temática dos anos 1990, porque ela é muito rica”, explica Priscilla D’Agostini, gerente do Sesc Palladium.

Performances

No dia, o concurso de cosplay se destaca. Durante o evento, os participantes se vestem como seus personagens favoritos, desfilam e fazem uma pequena performance. A disputa será realizada no Grande Teatro, em duas categorias: apresentação e desfile. As inscrições são limitadas e devem ser feitas via formulário on-line.

Priscila explica como a atividade pode ser vista como um propulsor da cultura popular entre a juventude: “Todo ano fazemos esse concurso de cosplay. Trazemos a diversidade de várias formas para o espaço, acreditamos que a cultura tem uma interface muito grande com a educação e que pode também ter uma interface com o entretenimento”, afirma.



O festival vai ocupar vários espaços do Sesc Palladium. No mezanino, estará montado o Espaço Play Anos 90, que disponibiliza jogos de tabuleiro e eletrônicos, como Just dance. Além disso, acontecem torneios de quatro títulos clássicos dos anos 1990: “Arcade – Street fighter 2: Champion edition”, “Arcade – Ultimate mortal kombat 3”, “Super Nintendo – Top gear” e “Super Nintendo – Super bomberman”.



Silvio Santos vem aí...

Entre as novidades desta edição do Sesc Geek, estão as apresentações da Orquestra de Câmara Sesc, com temas da cultura pop e nerd, e da banda The Call of Nerds. “A diversidade é muito importante. Um exemplo é a orquestra de corda trazendo a perspectiva geek. Muitas pessoas que nunca tiveram contato ou nunca assistiram a apresentação de uma orquestra poderão ver pela primeira vez”, completa.



Silvio Santos será homenageado no foyer Augusto de Lima com atividades que revivem os quadros icônicos de seu programa no SBT/Alterosa, como “Show do milhão”, “Show de calouros” e “Qual é a música?”.



O Teatro de Bolso será a casa do tradicional karaokê, que acontece em todas as edições do Sesc Geek. Já o foyer Rio de Janeiro será ocupado por lojas de roupas e acessórios de temática nerd.

"SESC GEEK – DE VOLTA PARA OS ANOS 90"



Neste domingo (26/5), das 11h às 19h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). Ingressos: R$ 40 (inteira), à venda pelo Sympla. Informações: (31) 3270-8100.



