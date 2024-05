Deputado João Plenário (Saulo Laranjeira) se destacou em "A praça é nossa", programa do SBT/Alterosa, e agora "discursa" no Cine Theatro Brasil Vallourec



Há cerca de 30 anos, Saulo Laranjeira, de 71 anos, veste seu terno desalinhado, empunha uma maleta muito suspeita e amolece a boca para contar as mais absurdas histórias envolvendo os bastidores da política nacional. Assim, ele vem dando vida ao deputado João Plenário, um retrato histriônico de políticos marcados pelos mais diferentes escândalos.



No humorístico “A praça é nossa”, do SBT/Alterosa, onde aparece com maior frequência desde a década de 1990, João Plenário já narrou, sem nenhum embaraço, as vezes em que protagonizou casos de corrupção, amizade com ditadores e situações com assessoras que configurariam, no mínimo, crimes de assédio e importunação sexual.



“É um personagem que se tornou muito popular por essa forma dele, de ser um escracho”, avalia o ator. “Não é, evidentemente, um escracho da política por inteiro, mas de alguns políticos que se propõem a não ter nenhuma missão séria com a coisa pública”, resume o humorista.

O povo que se lasque

Como bom político tradicional, João Plenário não perde a oportunidade de projetar sua imagem, lançando mão de discursos vazios e ferramentas atuais no intuito de mostrar a potenciais eleitores que vive, de fato, o espírito da época. Seu esforço, no entanto, é inócuo. Conforme ele mesmo resume em bordão, o que quer de verdade “é que o povo se lasque”.



A próxima empreitada de João Plenário é no universo digital. Autodenominando-se “deputado influencer”, o personagem de Saulo Laranjeira subirá ao palco do Cine Theatro Brasil Vallourec nesta sexta-feira (24/5) para contar como foi que decidiu explorar essa sua faceta digital.



“É um político que não tem nenhum norte, né?”, brinca Laranjeira. “Ali, no palco, ele vai apresentar o que resolveu chamar de ‘uma palestra que vai transformar a vida das pessoas’, partindo de situações da nossa realidade atual, mas, claro, sendo abordada da maneira absurda que é típica dele”, adianta o humorista, que, além de interpretar o personagem, assina o texto inédito e a direção do espetáculo.

Gurus

O deputado influencer não tem nenhum guru, afirma Laranjeira. “Nesses anos todos em que faço o João Plenário, já me encontrei com vários políticos e personalidades que me serviram de referência para a criação do personagem. Nenhum deles veste a carapuça. Sempre falam: ‘Você tem que continuar tirando sarro desses caras’. Sempre são ‘esses caras’, mas nunca eles mesmos.”



“DEPUTADO JOÃO PLENÁRIO, O POLÍTICO INFLUENCER – COACH DE IDEIAS (EM) REAIS”



Texto, interpretação e direção: Saulo Laranjeira. Nesta sexta-feira (24/5), às 21h, no Grande Teatro do Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 – Centro). Ingressos à venda por R$ 90 (inteira, plateia 1A), R$ 80 (inteira, plateia 1B), R$ 70 (inteira, plateia 2A), R$ 60 (inteira, plateia 2B) e R$ 50 (inteira, plateia 2C), na bilheteria ou pelo Eventim. Informações: (31) 3201-5211.

OUTROS ESPETÁCULOS





>>> TEATRO EM OURO PRETO

Peças gratuitas estarão em cartaz de hoje (24/5) a domingo (26/5), a partir das 17h, no Teatro Casa da Ópera (Rua Brigadeiro Musqueira, 104, Ouro Preto) e no palco externo montado em frente ao espaço. Entre as atrações, Cia. Melhores do Mundo, Gorete Milagres e Pedro Bismarck. A programação completa está disponível no site ouropreto.mg.gov.br ou pelo Instagram (@festivalpopdeteatro).

Pedro Bismarck, o Nerso da Capitinga, vai se apresentar em Ouro Preto Estevam Avellar/Globo



>>> BIENAL DE CIRCO

O Festival Internacional Bienal de Circo segue em cartaz até domingo (26/5), com espetáculos circenses, teatro, dança e música para todas as idades em cidades da Serra do Cipó (Jaboticatubas, Santana do Riacho e Lapinha da Serra). Entrada franca. Programação completa no Instagram (@osaltofestivaldecirco).



>>> BALLET JOVEM DE MINAS GERAIS

Os bailarinos do Ballet Jovem de Minas Gerais apresentam nesta sexta-feira (24/5), às 21h, no Centro Cultural Unimed BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), performances dos espetáculos “Predicativo do sujeito” (inédito), “Loucuras de Carmina” e “E.L.A”. Coreografias assinadas por Alex Soares, Alessandro Pereira e Fred Veiga. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).Informações: (31) 3516-1000.

Ballet Jovem de Minas Gerais é atração desta sexta (24/5) no Centro Cultural Unimed-BH Minas Lena Maia/divulgação



>>> MOSTRA CASA CIRCO GAMARRA

Espetáculo cênico-circense concebido por alunos da Casa Circo Gamarra será apresentado neste sábado (25/5), às 19h, na sede do espaço multicultural (Rua Conselheiro Rocha, 1.513, Santa Tereza). Direção de dança: Letícia Oliveira. Direção de circo: João Santos. Direção cênica: Rita Maia. Com Ananda Barbosa, Andrea Garralda, Bia Nogueira, Bruno Santos e Camila Dumont. Entrada franca.