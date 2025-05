Conclave no Vaticano: primeira fumaça mantém mistério

Uma densa fumaça preta se elevou nesta quarta-feira (7/05), por volta das 21h da Itália (16h em Brasília) do telhado da Capela Sistina, no Vaticano.

O aguardado sinal indica que os 133 cardeais reunidos em seu interior não conseguiram eleger o sucessor do papa Francisco.

Milhares de curiosos e fiéis se aglomeraram na Praça de São Pedro para saber o resultado dessa reunião misteriosa e secreta.

Portas fechadas

Com o grito em latim "extra omnes" (todos para fora), as portas da Capela Sistina, no Vaticano, se fecharam nesta quarta-feira (7/05) às 12h45 (horário local) - 17h45 de Brasília. Com isso, foram isolados os 133 cardeais que elegerão o sucessor do papa Francisco, que morreu em 21 de abril após 12 anos de pontificado.

O mestre das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, monsenhor Diego Ravelli, fechou as pesadas portas da capela depois que as pessoas não autorizadas a participar se retiraram.