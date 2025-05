Portas da Capela Sistina se fecham e começa o conclave

Com o grito em latim "extra omnes" (todos para fora), as portas da Capela Sistina, no Vaticano, se fecharam nesta quarta-feira (7/05). Com isso, foram isolados os 133 cardeais que elegerão o sucessor do papa Francisco, que morreu em 21 de abril após 12 anos de pontificado.

O mestre das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice, monsenhor Diego Ravelli, fechou as pesadas portas da capela depois que as pessoas não autorizadas a participar se retiraram.

O público acompanhou o início do ritual com curiosidade e câmeras a postos para registrar todos os movimentos Tiziana Fabi/AFP

O público acompanhou o início do ritual com curiosidade e câmeras a postos para registrar todos os movimentos.

*Matéria em atualização