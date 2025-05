Quem é a brasileira que leu a Oração Universal na abertura do conclave

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A jornalista gaúcha Andressa Collet leu a Oração Universal, também conhecida como Oração dos Fiéis ou Preces, durante a missa "Pro Eligendo Romano Pontifice", celebração que abriu o conclave no Vaticano na manhã desta quarta-feira (7/5). A missa contou com a presença dos 133 cardeais que vão votar para escolher o próximo papa.

"O Senhor guie todos os homens na edificação do bem e da justiça, da solidariedade e da concórdia", rogou a brasileira. Andressa é natural de Erechim e mora na Itália há mais de 10 anos, junto com o marido e os filhos. Ela é considerada especialista na Igreja Católica, escrevendo para o Vatican News, portal oficial de notícias do Vaticano.

Durante a pandemia, ela se destacou ao compartilhar sua rotina durante a pandemia de Covid-19 e relatar os bastidores do Vaticano nas redes sociais. Ela também compartilha mensagens de fé e espiritualidade.

No ano passado, participou de um encontro entre o papa Francisco e fiéis brasileiros. Na ocasião, ela foi a responsável por levar a bandeira do país. "O Papa deu essa abertura extraordinária para as mulheres. Eu, como mãe, me sinto muito mais ligada nele, nestes termos, por ter dado esse passo maior", escreveu em mensagem.

'Conclave': o que é real e o que é ficção em filme sobre escolha do papa? Divulgação 'Conclave': o que é real e o que é ficção em filme sobre escolha do papa? Filme Conclave Após a morte do papa Francisco, o filme dirigido por Edward Berger, que foi indicado a oito Oscars, voltou aos cinemas e se tornou o mais visto da Prime Video Filme Conclave O longa mostra como os cardeais escolhem um novo papa, em meio a uma trama de mentiras e mistério. Mas o que é verdade e o que é ficção no filme? Filme Conclave O filme acerta em muitos detalhes. Os cardeais chegam com suas malas de pernoite para iniciarem o processo e se hospedam na Domus Sanctae Marthae, a casa de hóspedes do Vaticano, com refeições comunitárias e o transporte de um ônibus. Filme Conclave Os cardeais realmente ficam isolados e são proibidos de falar com qualquer pessoa de fora do processo, isso inclui notícias e mensagens Filme Conclave Apenas cardeais abaixo dos 80 anos têm direito a votar neste processo. O conclave acontece na Capela Sistina, diante do "Juízo Final", de Michelangelo. O voto acontece em cédulas de papel, que são queimadas após serem contadas. Filme Conclave As rodadas de votação acontecem até que um candidato obtenha dois terços dos votos. A fumaça branca na chaminé acima da Capela Sistina só aparece quando um novo papa é eleito AFP O filme também mostra os juramentos feitos pelos cardeais antes da votação, o uso de produtos químicos para garantir a cor correta da fumaça que sai da chaminé para indicar o resultado, e a varredura da Capela Sistina em busca de dispositivos de escuta. Filme Conclave O filme também acerta ao mostrar a tensão política e as divisões ideológicas entre os cardeais, com disputas entre alas conservadoras e progressistas Filme Conclave No entanto, alguns detalhes são ficção, como a disposição das mesas na Capela Sistina e a forma como os cardeais se dirigem uns aos outros AFP / Filme Conclave Outro erro seria a participação de um cardeal "in pectore" – o cardeal secreto que aparece no conclave. Na vida real, ele só poderia participar da votação se o papa revelasse seu nome antes de morrer Filme Conclave Outros elementos são as reviravoltas dramáticas e revelações pessoais, que são invenções que fazem a história ficar mais interessante. Filme Conclave Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Foi um papa como um pai, que acolheu, que abraçou. Ele abençoou o meu filho Leonardo quando ele tinha um ano de idade. Hoje, ele tem 7. E, depois, o meu filho Lorenzo, que estava na minha barriga. O papa deu essa abertura extraordinária para as mulheres. Eu, como mãe, me sinto muito mais ligada nele, nestes termos, por ter dado esse passo maior”, declarou ao g1 após a morte de Francisco, no último dia 21.