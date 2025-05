Por que o próximo papa não deve se chamar Pedro?

O papa Francisco, morto aos 88 anos em 21/04/2025, foi o 11º pontífice romano desde o início do século 20. O Flipar mostra a seguir todos os ocupante do trono de São Pedro no período! La Cancillería de Ecuado/Wikimédia Commons

Leão XIII - Vicenzo Giocchino Raffaele Luigi Pecci-Prosperi-Buzzi nasceu em Roma. Ele foi o chefe da Igreja Católica de 20 de fevereiro de 1878 até a data de sua morte, em 20 de julho de 1903, invadindo, portanto, o início do século 20. Domínio Público/Wikimédia Commons

O papado de Leão XIII foi o quarto mais longo da história (25 anos e 150 dias) e ele foi o segundo mais longevo a liderar a Igreja Católica - morreu aos 93 anos. Domínio Público/Wikimédia Commons

Pio X - Giuseppe Melchiorre Sarto nasceu em Riese, cidade localizada na região do Vêneto, na Itália. Ele foi o primeiro papa eleito no século 20, liderando a Igreja Católica por 11 anos e 6 dias - de 4 de agosto de 1903 a 20 de agosto de 1914. Domínio Público/Wikimédia Commons

Ele foi o primeiro papa a ser canonizado em mais de três séculos - o último havia sido Pio V, no século 16. Por isso, também é conhecido como São Pio X. Domínio Público/Wikimédia Commons

Bento XV - Nascido em Gênoa, na Itália, Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa foi sumo pontífice por 7 anos e 141 dias (de 3 de setembro de 1914 a 22 de janeiro de 1922). Domínio Público/Wikimédia Commons

Eleito poucas semanas antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, Bento XV foi o 258º papa da Igreja Católica. Domínio Público/Wikimédia Commons

Pio XI - Natural da comuna italiana de Desio, na Lombardia, Ambrogrio Damiano Achille Ratti foi papa por 17 anos e 4 dias - de 6 de fevereiro de 1922 até sua morte, em 10 de fevereiro de 1939. Domínio Público/Wikimédia Commons

Pio XI foi o primeiro soberano da cidade-estado do Vaticano, criado no Tratado de Latrão, de 1929, que reconheceu a localidade como um estado independente sob a soberania da Santa Sé. Domínio Público/Wikimédia Commons

Pio XII - O 260º papa da história nasceu em Roma, na Itália. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli exerceu o cargo por 19 anos e 221 dias - de 2 de março de 1939 até sua morte, em 1958. Domínio Público/Wikimédia Commons

No período do pontificado de Pio XII o planeta viveu o drama da Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) e sua figura ainda hoje é envolta em controvérsia pelo que muitos historiadores consideram cumplicidade da cúpula da igreja com o holocausto (assassinato em massa de judeus). Domínio Público/Wikimédia Commons

João XIII - Angelo Giuseppe Roncalli nasceu em Sotto il Monte, na província de Bérgamo, na Itália. Ele ocupou o trono de São Pedro por 4 anos e 218 dias - de 28 de outubro de 1958 a 3 de julho de 1963. Domínio Público/Wikimédia Commons

Em seu papado, João XIII convocou o Concílio Vaticano II, que terminou em 1965, já com o Papa Paulo VI, e introduziu mudanças modernizantes e renovadoras na Igreja Católica. Domínio Público/Wikimédia Commons

O papado de Paulo VI ficou marcado pela continuidade do trabalho do antecessor João XIII, estreitando as relações da Igreja Católica com ortodoxos, anglicanos e protestantes. - Domínio Público/Wikimédia Commons

João Paulo I - Nascido na região do Vêneto, Albino Luciani foi o último italiano a ocupar o trono. O seu papado durou apenas 33 dias, um dos mais curtos da história - de 3 de setembro de 1978 até sua morte em 28 de setembro do mesmo ano. Domínio Público/Wikimédia Commons

João Paulo I foi o primeiro papa a usar nome composto, em homenagem aos dois antecessores imediatos (João XIII e Paulo VI). Reprodução Vaticano

João Paulo II - Primeiro papa não italiano desde o holandês Adriano VI, Karol Józef Wojtyla nasceu Wadowice, na Polônia, e liderou a Igreja Católica por 26 anos e 168 dias - de 16 de outubro de 1978 até sua morte, aos 84 anos, em 2 de abril de 2005. Domínio Público/Wikimédia Commons

Com o terceiro maior pontificado da história, João Paulo II foi uma das personalidades mais influentes do século 20, com intensa atuação política. Ele visitou 129 países, posicionou-se contra a Guerra Fria e pediu desculpas pela Inquisição. Reprodução do Youtube

Bento XVI - Joseph Aloisius Ratzinger nasceu no estado da Baviera, na Alemanha, e ocupou o trono por 7 anos e 315 dias - de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2012, quando abdicou da função. Kancelaria Prezydenta/Wikimédia Commons

Primeiro papa a renunciar ao posto em quase 600 anos, Bento XVI alegou motivos de saúde física e mental para deixar o papado. Já na condição de papa emérito, morreu aos 95 anos, em 31 de dezembro de 2022. Reprodução do Youtube

Francisco - Nascido em Buenos Aires em 1936, o argentino Jorge Mario Bergoglio foi líder da Igreja Católica por 12 anos e 39 dias - de 19 de março de 2013 até sua morte, em 21 de abril de 2025. Tânia Rêgo/Agência Brasil