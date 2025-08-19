Prefeito ameaça cortar gasolina, servidores e marmita da PM

O prefeito de Itatiaiuçu (MG), Romer Soares (Cidadania), prometeu "retaliar" a Polícia Militar após as operações da Lei Seca realizadas durante a 3ª edição da Festa do Peão de Itatiaiuçu, ocorrida de 14 a 16 deste mês. Entre as medidas anunciadas, ele afirmou que vai suspender a cessão de servidores municipais, cortar o fornecimento de combustível para viaturas e retirar a alimentação (marmitex) oferecida pela Prefeitura aos militares.

Em áudios compartilhados nas redes sociais, Romer agradeceu os participantes do evento, mas afirmou que a festa "só deixou a desejar" por causa da atuação da corporação. Chamando de "sem-vergonhice" as multas aplicadas, Romer declarou que não precisa da presença da Polícia Militar no município e anunciou que pretende retirar a cessão de servidores da Prefeitura ao órgão de segurança pública.

"Só deixou a desejar a Polícia Militar, mas amanhã tem retaliação, tem o segundo capítulo, que aí é comigo, vocês podem ter certeza. Por que fazer uma blitz numa quinta-feira, colocando bafômetro praticamente na porta do Parque de Exposição? Já estou marcado com o comandante no governo e amanhã já começa a retaliação. As multas que o pessoal tomou, amanhã vou fazer o vídeo, pedir para levar todas as multas lá para a gente ver o que pode recorrer. Se pegar, as multas foram todas para pessoas da nossa cidade", afirmou o prefeito.

Em outro trecho, ele opina: "Polícia tem que correr atrás é de bandido (…) Colocar bafômetro na festa, para encher o raio do saco, multar o meu povo, não aceito. Então, está retaliado a partir de amanhã. Não preciso de PM aqui na minha cidade, tem a polícia municipal que faz muito mais". Romer ainda ameaçou: "O bicho vai pegar (…) mexer comigo é briga, mexer com meu povo é guerra. Vai ter guerra a partir de amanhã".

Retirada de servidores e benefícios

Em outro áudio, o prefeito anunciou a suspensão da cessão de quatro servidores municipais. "Quem vai faxinar é o PM", disse. Ele também afirmou que não haverá mais manutenção em viaturas nem fornecimento de combustível por parte da Prefeitura. "É uma ordem, com todo respeito, acabou a mamata. Se quiser, vai para o Estado. O Zema que vai fazer".

Em mais uma gravação, Romer ordenou o corte da alimentação fornecida aos policiais pela Prefeitura. "Cortar prato. Polícia Militar não tem direito mais de comer dinheiro do nosso povo, porque ela está punindo nosso povo (…) Mandei cortar o contrato amanhã. Não sei qual secretaria, mas se eu ver eles pegando marmitex em qualquer lugar, pode ser quem for, o bicho vai pegar".

Como respondeu a Polícia Militar?

Em nota divulgada em redes sociais, a 7ª Região da Polícia Militar em Divinópolis (MG) informou que recebeu a rescisão unilateral do termos de convênio entre a Prefeitura de Itatiaiuçu e a PM, envolvendo a cessão de um imóvel e uma viatura. Segundo o documento, a corporação adotará todas as providências para o "fiel cumprimento do distrato".

A reportagem também conversou com militares da 9ª Cia da PM, que informaram terem atuado em todo o perímetro externo da 3ª Festa do Peão de Itatiaiuçu, garantindo a segurança e a organização do evento. Segundo a corporação, a operação preventiva e educativa contou com o apoio do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPRv) e não registrou nenhum crime ou acidente de trânsito durante os três dias de festa.

A PM destacou ainda que foi acionada para dar suporte à segurança privada responsável pelo interior do parque, após registros de delitos na área interna. Desde a intervenção, não houve novos incidentes. A polícia não mencionou sobre multas aplicadas e nem comentou as declarações do prefeito.

O evento

A festa ocorreu entre quinta-feira (14) e sábado (16), no Parque de Exposições de Itatiaiuçu, às margens da MG-431. A assessoria de comunicação da Prefeitura confirmou, em entrevista ao portal Viu Itaúna, a autenticidade dos áudios atribuídos ao prefeito.

A reportagem tentou novo contato com a assessoria do órgão na manhã desta terça-feira (19/8), contudo, não obteve retorno, até a publicação desta matéria.