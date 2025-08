MG: casal é preso após passar por blitz com motocicleta clonada

Um casal foi preso em flagrante por receptação na manhã deste sábado (2/8). A ocorrência foi registrada durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no KM 121, da BR-262, em Rio Casca, na Zona da Mata Mineira.

A dupla estava em um carro modelo Corolla, que transportava uma motocicleta com sinais de adulteração, quando foi interceptada. O veículo era conduzido por uma mulher. O homem, no banco do carona, foi identificado como proprietário da motocicleta.

Durante inspeção, os policiais identificaram vestígios de abrasão e remarcação nos caracteres de identificação da moto, impossibilitando a verificação da numeração original. Ao ser questionado, o homem afirmou que comprou a motocicleta há cerca de um mês em São Domingos do Prata, na Região Central do estado. Na ocasião, ele teria trocado a motocicleta por dois veículos, um Renault Clio e um Voyage.

Conforme a PRF, a situação se agravou após a equipe entrar em contato com o pai da legítima proprietária da motocicleta, que afirmou que o veículo estava estacionado em sua garagem, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, há 669 quilômetros de Rio Casca. O homem ainda mostrou a moto em tempo real via aplicativo de celular.

Com isso, os agentes confirmaram que o veículo encontrado durante a operação era clonado. Por isso, o casal foi preso e encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil de Ponte Nova. Já a motocicleta foi apreendida e levada até um pátio da Polícia Rodoviária Federal.