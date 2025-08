PM prende dupla por porte ilegal de arma e encontra 3 kg de ‘pedras de fel’

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um casal que transportava pedras da vesícula do boi, também conhecidas como pedras de fel, foi preso na tarde dessa sexta-feira (1º/8), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A dupla, além dos produtos, estava com uma pistola calibre 9 milímetros e diversas munições. Eles foram detidos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu informações de que um casal, com atitude suspeita, entrou em um restaurante do posto Planalto 2. Na ocasião, os dois estavam em uma caminhonete, modelo Hilux, sem placa.

No local, os militares encontraram a mulher, de 29 anos, do lado de fora do estabelecimento e perceberam que ela estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. Já o homem, de 24, foi encontrado dentro do restaurante.

Em um primeiro momento, militares não encontraram nada suspeito com o casal. No entanto, ao vistoriarem o carro, com a permissão da mulher, os policiais encontraram 74 munições 9mm, dois carregadores do mesmo calibre, uma balança de precisão e cinco pacotes com uma substância que aparentava ser pedras de fel.

Dois dos pacotes, que pertenciam ao homem, pesavam três quilos. Já outros três, que pertenciam à mulher, estavam com 800 gramas. Ao ser questionada, a mulher afirmou que a dupla trabalha com compra e venda do produto e possuem uma empresa licenciada. E disse ainda que possui nota fiscal das pedras encontradas no veículo.

As pedras de fel, ou cálculo biliar bovino, são formadas na vesícula de bois a partir de um desequilíbrio no funcionamento do fígado do animal PMMG / Divulgação

Porte ilegal de arma

Enquanto faziam a abordagem, os militares receberam informações de que o homem, ao ver a viatura policial se aproximando, arremessou uma bolsa da janela do estabelecimento. No jardim do local, foi encontrada uma sacola com uma pistola Taurus, 9mm.

Durante um novo questionamento, a mulher declarou que a arma é sua e possui registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçadores (CAC), e, por isso, o armamento era legalizado.

No entanto, a suspeita e o homem que a acompanhava não possuem porte de arma. A dupla foi detida e encaminhada até uma unidade da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para registro da ocorrência.

O carro onde estavam pertence a uma terceira pessoa, mãe da suspeita. Por estar sem placa, o veículo foi apreendido juntamente com a arma, as munições e as pedras de fel.

Vesícula de boi

As pedras de fel, ou cálculo biliar bovino, são formadas na vesícula de bois a partir de um desequilíbrio no funcionamento do fígado do animal ou pelo acúmulo de sais no órgão. Apesar do nome estranho e de sua formação, o produto possui um alto valor e é altamente valorizado principalmente para exportação. Isso porque é muito usada na medicina tradicional asiática para a produção de remédios prescritos para pacientes com quadros de convulsões, desmaios e febres.

Por serem pedras difíceis de conseguir, já que nem todos os bois as produzem, o valor de mercado é alto. O preço varia conforme o tamanho, a cor, o formato e a condição da pedra - se está inteira ou quebrada. Um grama do produto pode chegar a R$ 1 mil.