Morador de rua e pichador suspeito de cometer assassinato é procurado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um morador de rua e pichador, conhecido por “Sagaz”, está sendo procurado pela polícia, suspeito de assassinar outro homem, de 42 anos, também em situação de rua, na noite dessa sexta-feira (1º/8).

O crime ocorreu na altura do número 3.200 da Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. Segundo uma testemunha, “Sagaz” e a vítima caminhavam juntos pela avenida e entraram na passarela de acesso à Estação Santa Efigênia, do metrô.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), quando estavam na parte mais alta da passarela, “Sagaz” teria sacado uma faca e desferido um golpe na vítima, que tombou. Do alto da passarela, o autor começou a gritar: “Esse é o sétimo, esse é o sétimo…”, dando a entender que já havi a feito outras vítimas.

Em seguida, “Sagaz” correu para a avenida e fugiu, em direção à Avenida Silviano Brandão, no Bairro Horto, desaparecendo.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) e a ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia Leste, na Rua Pouso Alegre, Bairro Floresta.

Os gritos proferidos pelo autor fazem os policiais suspeitarem que outros crimes que envolvem moradores de rua podem ser esclarecidos com a prisão de “Sagaz”.