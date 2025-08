Grande BH: irmãos brigam por louça suja e um mata o outro a facada

Um desentendimento entre irmãos terminou em tragédia em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na noite dessa quinta-feira (31/7), durante uma briga motivada por louças sujas, um homem de 33 anos foi esfaqueado no pescoço pelo irmão, de 32, enquanto os dois bebiam juntos.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados depois de receberem a informação de que um homem havia sido ferido com uma faca. No local, o homem sujo de sangue pedia ajuda para o irmão, que estava caído na cozinha, com uma perfuração no pescoço e uma lesão na testa.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital Municipal de Contagem, mas ele morreu durante o transporte, após sofrer parada cardiorrespiratória.

O irmão, que negou estar armado, afirmou que a briga começou por causa de louças sujas e evoluiu para agressões mútuas. A mãe dos envolvidos, presente no momento, confirmou que os filhos consumiam bebida alcoólica e discutiram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O irmão foi preso em flagrante pelo crime de homicídio. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o suspeito foi conduzido e ouvido pela Central Estadual do Plantão Digital. “Na ocasião, a autoridade policial responsável confirmou a prisão em flagrante, e o suspeito permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam em andamento”, afirmou a corporação.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino