"Estava precisando morrer": homem mata esposa a facadas em MG

Um homem de 73 anos foi preso depois de confessar que matou a esposa, de 64, em plena luz do dia no município de Mantena, no Vale do Rio Doce, na tarde desta quinta-feira (31/7). O assassinato aconteceu na parte de trás da rodoviária da cidade e foi filmado por populares.

A Polícia Militar foi ao local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte ainda no local.

Conforme as imagens obtidas pela polícia, o idoso aparece caminhando ao lado da vítima, saca uma faca da cintura e aplica um golpe no peito dela. A mulher cai, e o companheiro dá outra facada antes de fugir em um táxi. Ele foi localizado e preso próximo à divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo após operação de cerco e bloqueio.

O casal é de Itambacuri, também no Vale do Rio Doce, e estava em viagem com destino à casa do filho em Colatina, no interior do ES, quando o crime foi cometido.

À polícia, o idoso disse que era casado com a vítima há 30 anos. Questionado sobre a motivação, o homem alegou estar sendo traído. “Ela estava precisando morrer”, declarou o homem ao ser preso, segundo a Polícia Militar.

Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Governador Valadares. A faca usada no assassinato foi apreendida.

