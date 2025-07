Homem ‘age estranho’ por dias e é executado em Santa Luzia

Um homem de 28 anos foi morto a tiros enquanto descia do carro dele na Avenida João Batista Lima, no Conjunto Palmital, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (29/7). Aos militares, a esposa dele contou que ele “agia estranho” desde domingo (27).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou a vítima caída no chão, de barriga para baixo, com marcas de tiro em todo o corpo. No local, uma testemunha que preferiu não se identificar por medo de represálias contou que viu o momento em que a vítima saiu do carro, um Fiat Strada branco, e foi abordada por dois suspeitos em uma moto XRE cinza, que também desciam a avenida.

Conforme o relato, o garupa da moto sacou uma arma e disparou contra o homem. Ele correu para um beco para se esconder, mas o garupa desceu do veículo e seguiu atirando. Depois de alguns momentos, o suspeito voltou à moto, onde o piloto aguardava, e ambos fugiram.

A perícia recolheu do local 20 cápsulas de calibre .40 e constatou que a vítima foi atingida em todo o corpo. Com ela, não foram encontrados objetos pessoais, mas os policiais acharam dentro do veículo uma carteira de trabalho, que confirmou a identidade do morto.

Contato com família

A partir dos dados da carteira, os militares encontraram o endereço do homem assassinado. Na casa, a esposa dele foi informada do homicídio e contou que o marido estava “agindo de forma estranha” desde o último domingo.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela contou que ouviu o marido conversar com outra pessoa, que possivelmente forneceu informações sobre o endereço de uma vítima de tentativa de homicídio. A relação da vítima com o caso não foi esclarecida, assim como a motivação para o assassinato.

A esposa e outros familiares acompanharam a ocorrência e receberam de volta a chave do veículo e a carteira de trabalho da vítima.

Câmeras de segurança que podem ter gravado a ação foram encontradas, mas os militares não conseguiram acesso às gravações até o encerramento da ocorrência. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, localizado ou preso. A Polícia Civil foi procurada para esclarecimentos sobre as investigações e a reportagem aguarda retorno.