BH: trio é preso por manter família em cárcere e 'fazer a limpa' em casa

Três jovens, de 20, 23 e 27 anos, foram presos suspeitos de invadir uma casa, manter uma família em cárcere privado e roubar diversos itens como um carro, eletroeletrônicos e brinquedos das crianças. Um deles confessou o crime e disse querer cooperar com a polícia.

Conforme os registros, o grupo invadiu uma casa no bairro Bom Jesus, às 2h30 de terça-feira (29/7), e manteve um homem, a esposa dele e a sobrinha do casal amarrados, sob ameaça de uma arma de fogo. Duas crianças também estavam na casa e foram mantidas dormindo.

Câmeras de segurança mostram a chegada dos suspeitos na casa. Depois da rendição da família, o grupo revirou a casa e levou itens como televisores, computador, celulares, perfumes, calçados, bebidas alcoólicas, bolsas, brinquedos das crianças e o carro da família.

A família foi mantida presa até depois das 6h da manhã. Isto porque, conforme o Tenente Marcus Vinicius, do 22º Batalhão, o grupo invadiu os celulares das vítimas e fizeram PIX de R$ 13.500 e R$ 500. Devido ao alto valor, as transferências só foram concluídas durante a manhã, o que fez com que os criminosos demorassem mais para a liberação das vítimas.

Prisões

Uma equipe da Polícia Militar patrulhava o Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, quando viram dois suspeitos saindo da Fazenda Maria Elvira carregando peças de veículos.

A dupla foi abordada e, com ela, foram encontradas duas chaves de veículos. Um dos carros tinha o registro regularizado, enquanto o segundo era um Honda Fit cinza, fruto de roubo durante a madrugada.

Um dos suspeitos confessou ter participado da invasão e roubo à casa do bairro Bom Jesus e disse que queria cooperar. Ele passou o endereço de onde os itens roubados estavam e um terceiro suspeito foi encontrado dormindo. Ele confessou ter participado do crime e, na casa, também foram encontradas porções de maconha, cocaína e dinheiro trocado.

Todos os itens roubados foram recuperados. Os suspeitos, que têm passagens pela polícia por tráfico de drogas, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que segue com as investigações.