Adolescente é apreendido em SP depois de matar homem com 50 facadas em MG

Um adolescente de 17 anos, apontado como o responsável pela morte de um homem em situação de rua, de 47, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, foi apreendido nas imediações de Jundiaí (SP) nessa segunda-feira (28/7), horas depois de cometer o crime, após operação conjunta entre policiais civis dos dois estados. A vítima recebeu 50 facadas, informou a Polícia Civil mineira em coletiva à imprensa nesta terça-feira (29/7).

A equipe de investigação de homicídios da Polícia Civil em Poços de Caldas identificou o adolescente por meio de imagens publicadas em uma rede social que mostram o agressor esfaqueando a vítima, identificada como José Carlos da Silva, em um ginásio poliesportivo, no Bairro Santa Rosália, no início da manhã de segunda-feira. Ele fugiu em um ônibus interestadual em direção à capital paulista.

Com as informações apuradas, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) formalizou pedido de apoio à equipe da Polícia Civil de São Paulo (PCESP), atuante em Campinas, para abordar o jovem na rodoviária da cidade. O ônibus, porém, já havia deixado o terminal.

A Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária prestaram apoio, possibilitando a interceptação do ônibus na Rodovia Anhanguera, na altura de Jundiaí, onde o adolescente foi abordado e confessou o homicídio. Ele portava duas facas com vestígios de sangue e um aparelho celular com registros em vídeo do assassinato.

"A motivação do assassinato teria sido emocional, segundo relato do adolescente", informou a PCMG. A vítima morreu no local. O adolescente foi colocado à disposição da Justiça por meio da Vara da Infância e da Juventude em Jundiaí.

