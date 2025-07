Golpes com taco e faca: mulher confessa participação em brutal assassinato

Uma mulher foi presa em flagrante nesse domingo (27/7) sob suspeita de participação em um brutal assassinato em uma rua de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime ocorreu na parte da manhã. Outra mulher, também suspeita de participação, está foragida.

A suspeita que foi presa relatou à Polícia Militar (PM) que a discussão foi iniciada pela vítima, que a teria agredido com uma garrafa quebrada dentro de um bar. Ela também disse que o corte que apresentava no rosto foi ocasionado por essa agressão.

Ainda conforme registro policial, as duas mulheres teriam corrido atrás da vítima por cerca de 200 metros e revidado a suposta agressão.

Ela afirmou também que atacou a suspeita com um taco de sinuca enquanto a outra mulher foi quem deu as facas.

Segundo laudo pericial da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima sofreu diversas lesões, incluindo ferimentos na cabeça, braços, ombro, abdômen e tórax. O taco utilizado como arma foi apreendido.

Após a prisão, a suspeita passou por atendimento médico. Ela apresentava um corte profundo no rosto.

Relatos de testemunhas

Uma testemunha declarou para a PM que a vítima apresentava sinais de embriaguez e iniciou uma discussão com as duas suspeitas dentro do bar.

Confirmou que, durante a discussão, agrediu uma das mulheres. Em seguida, o conflito seguiu para a via pública, onde as duas suspeitas atacaram a vítima com os golpes de faca e taco de sinuca.

Outra testemunha afirmou aos militares que conhece a vítima de vista e que, momentos antes, ela estava consumindo bebida alcoólica em outro bar, que fica perto do local do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Segundo informações de terceiros, o bar foi fechado após o fato. Em seguida, os proprietários deixaram o local às pressas em uma motocicleta e sem trancar o estabelecimento. Há indícios de que uma das proprietárias possa estar envolvida no crime", diz outro trecho do registro da PM.