Grande BH: filho é preso suspeito de esfaquear ex-companheiro da mãe

Um homem de 31 anos foi preso preventivamente suspeito de dar nove facadas no ex-companheiro da mãe. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o filho teria cometido o crime ao saber que o homem, de 45, teria jogado cerveja no rosto da mãe por ela negar reatar o relacionamento. O caso ocorreu no dia 10 de maio em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O suspeito foi preso na última sexta-feira (25/7) e teria assumido que cometeu o crime, segundo a PCMG. O investigado está à disposição da Justiça no sistema prisional.

Ainda de acordo com a corporação, a vítima teve ferimentos graves. Não foi informado se o homem foi ou ainda está hospitalizado.