Rio Uberaba se aproxima de nível crítico após 88 dias sem chuva

Uberaba – O Rio Uberaba está com a vazão de água quase em nível crítico e, por isso, a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) acionou nessa sexta-feira (25/7) a segunda bomba elétrica do sistema de transposição do Rio Claro.

Conforme levantamento pluviométrico, já são 88 dias sem chuvas significativas na cidade. Desta forma, a Codau alerta a população para economia de água, sobretudo, no fim de semana, quando o consumo aumenta.

Na sexta, a vazão do Rio Uberaba atingiu a marca de 1.200 l/s, exatamente a quantidade captada pela Codau para o abastecimento da cidade, conforme a outorga para o município. “A situação é considerada crítica quando a vazão do Rio Uberaba está abaixo da outorga. Já a vazão ideal é quando está acima dos 2.000 l/s”, explicou a Codau.

Para evitar uma queda maior, a companhia acionou a segunda bomba elétrica do sistema de transposição. Ontem, os dois equipamentos em operação bombeavam cerca de 300l/s para complementar a vazão do Rio Uberaba.

O presidente da Codau, Rui Ramos, defendeu a intensificação das medidas de economia e uso consciente da água. “Precisamos contar com o apoio da população. Não há previsão de chuva para os próximos dias e por isso é necessário economizar e evitar o desperdício. No fim de semana, o consumo aumenta, use a água sem exageros. Nas tarefas domésticas, por exemplo, priorize o balde em vez de mangueira na limpeza da casa”, alertou.

Os efeitos da escassez são desiguais na cidade. Residente da região central de Uberaba, a jornalista Sara Braga atesta que raramente enfrenta falta d'água. “Mas minha mãe, que mora no Bairro Santa Maria, constantemente participa de rodízios de água e quase durante o ano todo”, comentou. A jornalista afirma que é adepta do consumo consciente. Lavar calçada é uma das atividades descartadas. “E na casa faço faxina duas vezes por mês com água e nos outros dias, a gente mantém (a limpeza) varrendo”.

Contingenciamento

Neste ano, o sistema de transposição do Rio Claro foi acionado em 11 de julho. Ele conta com dois conjuntos de motobomba elétricos, outros dois motores elétricos acionados por gerador e um outro conjunto, movido a diesel, em stand-by. "Este sistema transfere até 500l/s para o Córrego Saudade, afluente do Rio Uberaba. O sistema é montado sazonalmente, desde 2003, contribuindo significativamente para mitigar a queda de vazão no rio", complementa.

De acordo com a empresa, o Plano de Contingenciamento de Abastecimento de Água é feito todos os anos pela Codau, sendo que o de 2025 está pronto e já foi apresentado à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb-MG).

“O plano tem como objetivo antecipar eventuais demandas que a crise hídrica pode gerar, direcionando as ações a serem tomadas em cada situação. Mantendo a mesma metodologia do ano anterior, o plano prevê parâmetros para o fechamento dos Centros de Reservação (CR), considerando a vazão do Rio Uberaba, o volume armazenado nos reservatórios e o consumo de água”, complementou a companhia.

A aplicação do plano começa a partir de três parâmetros: vazão do manancial inferior a 1.200l/s, índice de reservação às 22h inferior a 40%, e o consumo calculado entre as 6h e as 22h. Esse plano prevê quatro manobras para controle do abastecimento. Os dois primeiros são o parcial e o total noturno, em que o fechamento é intercalado entre os reservatórios.

Médio e longo prazos

A Codau destaca que tem planos de médio e longo prazo para garantir a segurança hídrica de Uberaba, considerando os cenários de seca recorrentes. Foi formalizado um contrato entre a Prefeitura de Uberaba (Triângulo Mineiro) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) para o investimento de R$ 500 milhões voltados ao Programa Desenvolve Uberaba. A informação foi divulgada pela prefeita Elisa Araújo no fim de abril desse ano. O contrato entre prefeitura e CAF foi assinado pela prefeita em Brasília (DF) em 25 de abril.

Segundo a Codau, as licitações de gerenciamento e fiscalização estão sendo divulgadas, sendo que a previsão é que até o final do ano todas estejam publicadas. “Formado pela captação, adutoras de água bruta e tratada, Estação de Alto Recalque e Estação de Tratamento de Água, todo o complexo tem uma previsão de prazo médio de 4 a 5 anos para ser concluído, após encerradas as licitações”.

Enquanto isso, a curto prazo, para amenizar as consequências da seca, a Codau informou que está perfurando poços profundos do aquífero guarani e aumentando a reservação. “Em Uberaba temos cinco poços em funcionamento, sendo três entregues na atual administração municipal. Os cinco juntos ampliam em 20% a capacidade de produção de água. Logo será entregue outro poço na comunidade rural de Ponte Alta. E ainda serão perfurados mais dois, um no Bairro Recreio dos Bandeirantes e outro no Jardim Espanha. Em breve a empresa vencedora começará a perfuração. Quanto aos reservatórios, houve uma ampliação de 25%, com quatro novos reservatórios construídos”.

“Desmatamento e plantio de cana levaram as chuvas”

A climatologista Wanda Prata explica que o clima de Uberaba é Tropical de Altitude, sendo que caracteriza- se por ter uma estação seca entre abril – setembro e outra chuvosa entre setembro e outubro, e em março. “Até 20 anos atrás, essa estação seca trazia uma chuva ou outra todo mês, mas, atualmente, o desmatamento e o plantio da cama, levaram as chuvas”.

A climatologista explica que nos meses secos instala-se sobre o Sudeste um Anticiclone em altos níveis, que é o responsável pelo ar mais aquecido e seco. “Esse anticiclone funciona como bloqueio de chuvas que sobem do sul nesse período para o Sudeste. Há dois anos, o padrão de chuva mudou a Oscilação da Antártica”, informou.

Segundo ela, caminhamos para um fenômeno La Niña que trará chuvas no início de outubro. “Em anos anteriores, as chuvas chegavam em 24 ou 25 de outubro, dando início ao período chuvoso. Mas estamos um mês mais adiantado no tempo. As flores de agosto já estão abertas”, finalizou.