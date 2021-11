Com baixa vazão do Rio Uberaba, transposição do Rio Claro é religada

Imagem de ontem (8/11) da barragem de captação da Codau no Rio Uberaba (foto: Codau Uberaba/Diivulgação) A última semana de intenso calor e sem chuvas significativas dentro da bacia hidrográfica do Rio Uberaba, no Triângulo Mineiro, revelou novamente o estresse hídrico deste manancial. Mesmo com a presença de chuvas na cidade desde o início de outubro, após quase seis meses de estiagem, a vazão do Rio Uberaba continua oscilando. No total deste ano já são 122 dias de acionamento do Rio Claro.

“Dois dos cinco motores foram religados para bombear cerca de 400 litros/segundo. Assim, o Rio Uberaba, na Estação de Captação da Codau, voltou a ter uma vazão em torno de 1.000 l/s. Este volume é baixo para o mês de novembro”, declarou a Codau.

Ainda conforme a Codau, no último final de semana o consumo de água na cidade foi intenso, sendo necessário fechar no domingo (7/11) dois Centros de Reservação para recuperação de seus níveis.

“Foram fechados o CR-4, que atende a região centro/norte da cidade e o CR-11, que abrange a região nordeste, onde estão cerca de 40 bairros.

Na manhã desta segunda-feira (8/11), todos os 11 Centros de Reservação amanheceram abertos”, finaliza nota da Codau.

O presidente da companhia, José Waldir de Sousa Filho, complementa que mesmo com a baixa vazão do Rio Uberaba em novembro, por enquanto não há previsão de retomada das manobras diárias de fechamento dos reservatórios, seja durante o dia ou nas madrugadas. “Mas a engenharia da Codau está atenta e acompanhando 24 horas por dia a situação do abastecimento."

"Caso as chuvas voltem a se firmar, com certeza não será necessário retomar este planejamento com os Centros de Reservação para assegurar o equilíbrio da distribuição de água em Uberaba. Quanto à transposição do Rio Claro, seguimos com o sistema montado e operando conforme a necessidade”, destacou o presidente da companhia.