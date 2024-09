A autarquia responsável pelo abastecimento de água em Uberaba, no Triângulo Mineiro, informou que vai fechar todos os 14 reservatórios da cidade no período noturno entre quarta (11/9) e quinta-feira (12/9). Em boletim, a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) informou a medida, chamada de 'fechamento total noturno'.

Segundo a Codau Uberaba, os reservatórios amanheceram hoje (11/9) com 60,1% de capacidade. Além disso, o Rio Uberaba mantém o ritmo de redução de vazão com a intensa seca e permanece abaixo de 1.100 litros/segundo.





Os números estão mais preocupantes que no ano passado. Em 11 de setembro de 2023, a capacidade dos reservatórios de Uberaba registrou 81,07%, sendo que o Rio Uberaba estava com uma vazão de 1.520 litros/segundo.





A Codau Uberaba destacou também que poderá alterar o horário de fechamento dos reservatórios da cidade, dependendo da evolução da vazão do rio Uberaba e o comportamento do consumo. "A população pode se informar sobre os boletins do abastecimento pelo site da Companhia: codau.com.br, redes sociais, @codauuberaba ou pelo Fale Codau 115", complementa a autarquia.





O presidente da Codau, Rui Ramos, destaca que a companhia tem registrado uma sequência de alta no consumo diário de água ao longo do dia devido ao atual clima mais quente e seco. Nos dados médios de setembro (de 1º a 9) o índice é de 25,53% de aumento, no comparativo com abril.





"A seca nos impõe novas atitudes e insistimos para que as pessoas adotem as medidas recomendadas de economia. Por exemplo, o desperdício de água para lavar a calçada é possível de ser eliminado por completo. São gastos mais de 280 litros para molhar em poucos minutos. Varrer a calçada em vez de lavá-la não consome nada e é o indicado, em qualquer época do ano", ressaltou Ramos.





Por outro lado, é possível, ao andar pelas ruas de Uberaba, observar que muitas pessoas insistem em manter o hábito, por exemplo, de lavar a calçada e a garagem de suas casas. Uma moradora do bairro Parque São Geraldo, que prefere não se identificar, disse que quando precisa realizar a limpeza de sua garagem não consegue apenas varrer. "Não tem como não jogar uma água na minha garagem para refrescar o ambiente da minha casa. Está muito difícil essa baixa umidade do ar, às vezes até abaixo dos 10%. Eu tenho passado mal com náuseas e dor de cabeça por conta desse calorão", contou.