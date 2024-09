Incêndio em fazenda de Frutal, no Triângulo Mineiro, causou prejuízos de cerca de R$ 500 mil

Um incêndio de grandes proporções atingiu cerca de 10 km de vegetação e matou 25 cabeças de gado nessa terça-feira (10/9), em uma fazenda de Frutal, no Triângulo Mineiro. Os prejuízos chegam a aproximadamente R$ 500 mil. A tragédia aconteceu na região da cidade conhecida como São José do Bebedouro. O fogo foi controlado por brigadistas, com bolsas contais anti-incêndio, caminhões-pipa da prefeitura e dois caminhões do Corpo de Bombeiros de Frutal.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo o dono da fazenda, Walter Mussi, durante o incêndio um dos seus funcionários conseguiu fechar uma parte do gado em um curral. "Mas infelizmente esses animais que morreram não conseguimos resgatar, pois ficaram encurralados pelas chamas", lamentou.





Ainda conforme Mussi, 100% das plantações ao redor de sua propriedade são de cana-de-açúcar, mas não se sabe como e onde o fogo começou. "Aqui queimou 100% da matéria orgânica do meu pasto; vai ter que ‘calcariar’ todos os locais onde o fogo atingiu. Vou ter que começar do zero mais uma vez. Você não sabe a luta que foi para o meu pai deixar isso pra gente", disse, emocionado. Há três anos, o fazendeiro havia passado pelo mesmo problema, mas em menor proporção.





Veja o vídeo:

Incêndio em Limeira do Oeste e Conceição das Alagoas

Outras duas cidades do Triângulo Mineiro também registraram incêndios de grandes proporções nesta semana. Em Limeira do Oeste, na tarde dessa segunda-feira (9/9), plantações de cana-de-açúcar, propriedades rurais e reservas de preservação ambiental foram atingidas, causando prejuízos em uma área de 3.800 hectares, equivalente a aproximadamente 5,3 mil campos de futebol, segundo o Corpo de Bombeiros.





Já em Conceição das Alagoas, outro grande incêndio atingiu canavial e uma mata. Aviões de pulverização agrícola foram utilizados no combate. O Corpo de Bombeiros realiza levantamentos com relação ao número de animais silvestres que morreram e quais espécies foram atingidas no incêndio nas reservas ambientais.





Ar insalubre e com média de 10% de umidade

De acordo com o site IQAir, o Triângulo Mineiro está sob alerta para condições insalubres do ar.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho nesta semana para a baixa umidade do ar em cidades do Triângulo Mineiro. Cidades como Frutal, Ituiutaba, Capinópolis e Campina Verde vem registrando em média 10% de umidade no ar. O índice oferece grande risco de incêndios florestais e doenças respiratórias, como problemas pulmonares e dores de cabeça.