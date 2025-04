Vaticano divulga causa da morte do Papa Francisco

Em comunicado nesta segunda-feira (21/4), o Vaticano divulgou a causa da morte do Papa Francisco. De acordo com o anúncio, o pontífice morreu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e "insuficiência cardíaca irreversível" após ter uma piora no quadro de saúde.

O anúncio afirma ainda que o AVC foi consequência dos quadros de pneumonia bilateral, insuficiência respiratória, hipertensão arterial e diabetes tipo II.

Aos 88 anos, o argentino Jorge Mario Bergoglio se tornou o papa mais longevo da última década. Em fevereiro, o líder da igreja católica passou semanas internado por causa de uma bronquite. Ele recebeu alta há um mês.

A última aparição pública de Francisco ocorreu nesse domingo de Páscoa (20/4), quando apareceu na varanda da basílica de São Pedro no Vaticano e desejou uma "feliz Páscoa" aos fiéis.

