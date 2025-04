Diabetes: você sabia que alguns sintomas podem ser percebidos na boca?

Entre as complicações mais recorrentes associadas ao diabetes, os problemas bucais ocupam a sexta posição, segundo especialistas. Isso se deve às alterações metabólicas causadas pela doença, que dificultam o controle da glicose no organismo.

Com os níveis de açúcar no sangue elevados, é comum também o aumento da glicose presente na saliva, o que favorece o surgimento de infecções na boca. Além da periodontite, pacientes com diabetes podem apresentar uma série de sintomas orais, como sensação de queimação, feridas, alteração no paladar, redução ou modificação na produção de saliva e até mau hálito. Muitos desses sinais podem ser notados durante uma consulta odontológica de rotina.

“Quando o paciente apresenta gengivite intensa, candidíase oral recorrente, boca constantemente seca, cicatrização lenta e aftas frequentes, esses sintomas podem indicar uma possível presença de diabetes, especialmente se há fatores de risco como obesidade ou histórico familiar”, explica a dentista Giovanna Zanini, da Clínica ZR Odonto e Face.

Outro sintoma que merece atenção é o hálito cetônico — um cheiro adocicado ou frutado característico. Segundo a dentista, esse tipo de hálito pode surgir quando o corpo, sem conseguir usar adequadamente a glicose, passa a queimar gordura como fonte de energia, gerando cetonas. “Se vier acompanhado de cansaço, sede excessiva e urina frequente, pode ser um indicativo importante da doença”, afirma.

Entender como o diabetes afeta a saúde bucal é essencial para prevenir complicações, especialmente nas gengivas. Isso porque a doença pode enfraquecer o sistema imunológico, dificultando a resposta do corpo a infecções, inclusive as que acometem a boca. “Reconhecer os sinais e encaminhar o paciente para uma avaliação médica pode fazer toda a diferença no diagnóstico precoce e no controle da doença”, afirma Giovanna.

A dentista reforça que cuidados simples podem ter um grande impacto na saúde bucal de quem convive com o diabetes. Veja as principais recomendações:



Cuidados essenciais:

Mantenha o controle da glicemia: níveis equilibrados de açúcar no sangue ajudam a reduzir o risco de infecções orais.

Escove os dentes após as refeições

Use escova de cerdas macias e creme dental com flúor para remover a placa bacteriana.

Use fio dental diariamente: previne a gengivite e o acúmulo de resíduos entre os dentes.

Hidrate-se bem: a saliva ajuda a proteger a boca; beber água combate a boca seca.

Evite cigarro e álcool – Esses hábitos favorecem o aparecimento de doenças bucais .

. Faça visitas regulares ao dentista – Consultas frequentes ajudam na detecção precoce de alterações bucais.

Informe seu dentista sobre o diagnóstico de diabetes – Isso permite um acompanhamento mais cuidadoso.

Fique atento a sinais incomuns – Feridas que não cicatrizam, sangramento nas gengivas, mau hálito persistente ou alterações na saliva devem ser avaliadas.

