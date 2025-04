Diabetes: 7 mitos sobre a doença

No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas vivem com diabetes, uma condição crônica que afeta aproximadamente 9% da população adulta, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. O mais comum é o tipo 2, fortemente ligado ao sobrepeso e à falta de atividade física, representando 90% dos casos. No entanto, muitos mitos ainda cercam a doença, dificultando a prevenção e o tratamento adequado.

A seguir, a endocrinologista Denise Franco, cofundadora da G7med, tira as principais dúvidas que surgem sobre a condição.

Comer doce causa diabetes

Mito. Embora comer muito doce não cause diabetes diretamente, pode aumentar o risco de desenvolver a doença. Isso acontece porque o consumo de açúcar pode levar ao ganho de peso e à obesidade, fatores que contribuem para o diabetes tipo 2. “Além disso, quando comemos muito açúcar e carboidratos refinados, o corpo pode ter dificuldade em usar a insulina de forma correta, fazendo com que o nível de açúcar no sangue aumente. Mas é importante lembrar que, para desenvolver diabetes, também há a influência de outros fatores, como a genética e o sedentarismo”, explica a endocrinologista.

Se seus parentes próximos têm diabetes, você também terá

Mito. A genética influencia a predisposição à obesidade, mas não a determina. Estudos mostram que fatores ambientais e escolhas de estilo de vida têm um impacto significativo, e mudanças comportamentais podem reduzir o risco, mesmo em indivíduos geneticamente predispostos.

Se você tem diabetes, você vai perder a visão

Mito. Porém, se não for tratado corretamente, pode afetar a saúde ocular. “Uma das complicações é a retinopatia diabética, que acontece quando os vasos sanguíneos da retina, parte do olho responsável pela visão, são danificados pelo excesso de açúcar no sangue”, ressalta Denise. A médica explica que essa condição ocorre somente em casos graves e quando a pessoa não cuida bem da doença por muito tempo.

Pessoas com diabetes não podem ingerir álcool de jeito nenhum

Mito. O consumo moderado de álcool pode ser permitido para algumas pessoas com diabetes, mas deve ser feito com cautela e sob orientação médica, pois o álcool pode interferir nos níveis de glicemia.

Diabetes é causado apenas pelo consumo excessivo de açúcar

Mito. O diabetes não é causado apenas pelo consumo de açúcar. Fatores como predisposição genética, obesidade, sedentarismo e dieta inadequada desempenham papéis importantes no desenvolvimento da doença.

Produtos "diet" ou "light" podem ser consumidos à vontade por diabéticos

Mito. Produtos "diet" ou "light" não podem ser consumidos sem cuidado por diabéticos. "Diet" indica ausência de algum nutriente, mas nem sempre é sem açúcar; já "light" tem redução de pelo menos 25% em algum componente, mas isso não significa que não terá açúcar. Por isso, é importante verificar os rótulos e consultar profissionais de saúde antes de incluir esses produtos na dieta.

Quem tem diabetes não pode engravidar

Mito. Pessoas com diabetes podem engravidar, mas é importante controlar os níveis de glicose antes e durante a gestação para evitar possíveis complicações, tanto para a mãe, quanto para o bebê. A ingestão de ácido fólico também é recomendada para prevenir defeitos do tubo neural.

