No mundo, o diabetes afeta mais de 422 milhões de pessoas, e os números estão crescendo a cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta doença crônica não apenas compromete a qualidade de vida, mas também impõe significativos desafios econômicos aos sistemas de saúde globalmente. Diante desse cenário alarmante, a médica Renata Domingues de Nóbrega, destaca a importância de desfazer os mitos que cercam esta condição e esclarecer a verdade sobre causas e gestão.



Diabetes é causada pelo consumo excessivo de açúcar?



Muitas pessoas acreditam que o consumo excessivo de açúcar é a principal causa do diabetes. No entanto, a realidade é mais complexa. O diabetes tipo 1 é uma condição autoimune e não está relacionado ao consumo de açúcar. Já o diabetes tipo 2, que representa cerca de 90% dos casos, é influenciado por múltiplos fatores de risco, incluindo genética, estilo de vida e, sim, dieta. Embora o consumo excessivo de açúcar possa contribuir para o aumento de peso e o desenvolvimento de resistência à insulina, ele é apenas um dos vários fatores envolvidos.



Pacientes com diabetes nunca podem comer açúcar?



Contrário ao que muitos pensam, pessoas com diabetes podem consumir açúcar, mas devem fazê-lo com moderação e dentro de um plano alimentar equilibrado. A chave para a gestão do diabetes é a manutenção dos níveis de glicose no sangue dentro de limites saudáveis. Isso pode ser alcançado por meio de uma dieta balanceada, controle de porções e, em alguns casos, uso de medicamentos.





Apenas pacientes com sobrepeso ou obesas podem desenvolver diabetes?



Embora o sobrepeso e a obesidade sejam fatores de risco significativos para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, indivíduos de peso normal também podem desenvolver a doença. Fatores como idade, histórico familiar, etnia e condições pré-existentes como a síndrome do ovário policístico também desempenham um papel crucial. Portanto, é importante que todas as pessoas, independentemente do peso corporal, adotem hábitos de vida saudáveis.



Quem tem diabetes não pode comer carboidratos?



Os carboidratos são uma parte importante de uma dieta saudável, mesmo para aqueles com diabetes. O segredo está no tipo de carboidrato consumido e na quantidade. Carboidratos complexos, como grãos integrais, legumes e frutas, devem ser priorizados em detrimento dos carboidratos simples, como os encontrados em bebidas açucaradas e doces. A escolha de carboidratos de baixo índice glicêmico ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis.



Diabetes tipo 2 pode ser prevenida ou retardada com alterações no estilo de vida?



Sim, muitos casos de diabetes tipo 2 podem ser prevenidos ou pelo menos retardados com mudanças no estilo de vida. Estudos demonstram que uma dieta saudável, rica em fibras e pobre em gorduras saturadas e trans, juntamente com a prática regular de atividade física, pode reduzir significativamente o risco de desenvolver diabetes. Além disso, manter um peso corporal saudável e evitar o tabagismo são essenciais para a prevenção desta condição.



Conhecimento científico

De acordo com a médica, compreender plenamente o diabetes e os fatores que contribuem para o seu desenvolvimento é crucial para desfazer mitos persistentes e promover uma sociedade mais informada. Renata Domingues de Nóbrega enfatiza a importância de se basear em conhecimento científico para tomar decisões conscientes sobre saúde: "Adotar um estilo de vida saudável é mais do que uma medida preventiva, mas uma forma de assumir o controle de sua saúde e futuro, mitigando riscos e promovendo bem-estar geral. Ao enfrentarmos esses desafios com informação e determinação, podemos não só gerenciar melhor o diabetes mas também preveni-lo eficazmente", avisa.