Alterações de humor: um dos sinais de possível inflamação do corpo

A inflamação no corpo pode ser um sinal de alerta para uma série de problemas de saúde, mas nem sempre é fácil identificar os sintomas. É uma resposta natural do organismo a situações de desafio, como infecções, lesões ou exposição a substâncias prejudiciais. Funciona como um aviso sistema imunológico para lidar com esses e outros problemas. Reconhecer esses sinais da inflamação é crucial para manter um estilo de vida saudável e prevenir condições médicas mais graves.

De acordo com Gustavo Feil, médico especializado em Ciências da Longevidade Humana e Nutrologia, alguns sintomas dessa inflamação incluem dores no corpo, imunidade enfraquecida, fadiga crônica, insônia, alterações de humor, ansiedade, depressão e ganho de peso.

Leia: O corpo fala: fique atento aos alertas que ele envia; são 150 sinais



"É fundamental estar atento aos sinais, pois eles podem indicar desequilíbrios e problemas subjacentes que precisam ser abordados. Alguns sintomas comuns incluem também dores articulares, inchaço e problemas digestivos", explica o nutrólogo.

Identificar sinais precocemente

Identificar esses sinais precocemente pode ajudar a tomar medidas preventivas e adotar mudanças no estilo de vida, como uma dieta anti-inflamatória, a prática regular de exercícios físicos e o controle do estresse. Além disso, consultar um profissional de saúde qualificado para avaliação e orientação adequadas é essencial para lidar com a inflamação de forma eficaz e promover a saúde a longo prazo.

Leia: Precisando fortalecer a imunidade? Conheça 7 alimentos que podem te ajudar

Segundo Gustavo, a questão demanda compreensão para seu controle e redução. Entre os principais influenciadores, a idade avançada pode tornar o sistema imunológico menos eficaz na modulação da inflamação. A obesidade, por sua vez, está associada a um estado crônico de inflamação de baixo grau devido à liberação de substâncias pró-inflamatórias.

“Além disso, uma dieta inadequada, o tabagismo, o estresse crônico e distúrbios do sono podem contribuir significativamente para o problema”, pontua o nutrólogo.

Alimentação saudável, hidratação adequada, exercício físico regular, sono de qualidade e suplementação com ômega-3 são formas eficazes de combater a inflamação do corpo e promover uma vida mais saudável e equilibrada. Mesmo assim, o apoio de um profissional é crucial para tratamentos personalizados e acertados.