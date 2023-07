683

150 sinais. Sintomas camuflados no dia a dia. Uma hora é a constipação. Noutra, a enxaqueca. Há também aquela dor muscular, o incômodo para acordar cedo. A fadiga que insiste em permanecer apesar dos esforços para levantar descansado. Os alertas vêm de todos os lados – basta estar atento. Respostas a inflamações em curso, cada um desses avisos emitidos pelo corpo podem indicar uma doença contra a qual o sistema imunológico está lutando enquanto segue se expondo a fatores agressores.









Segundo o professor do Puravida Prime e neurologista especializado em medicina do estilo de vida, Gabriel Prado, muito provavelmente os alertas iniciais tenham sido enviados assim que o cigarro entrou em contato com o corpo pela primeira vez: "A partir do momento em que inala a fumaça pela primeira vez, a pessoa vai ter enjoo, náusea, tontura, dor de cabeça – uma forma de alertar de que algo não está legal. Quando se mantém um estímulo nocivo, o corpo tenta se adaptar ao estresse para proteger a pessoa. Aí diz: ‘Ah, em duas semanas eu me acostumei com o cigarro’. A pessoa não se adaptou ao cigarro, ela se adaptou ao estresse, o corpo criou mecanismos de adaptação a esse estímulo agressor".





E quando essa adaptação vai ao encontro de predisposições genéticas, surgem os quadros de enfisema pulmonar e até o câncer de pulmão.

Epigenética

A culpa não está no gene, mas, sim, nos hábitos que induzem o organismo a responder à tendência genética – altamente contornável por meio do estilo de vida saudável. Fumar, se expor à fumaça do cigarro, usar o cigarro eletrônico, narguilé e até a fumaça do fogão à lenha podem ser gatilhos para a doença.





Na contramão, evitar agentes agressores relacionados a essa e outras doenças é uma das alternativas para manter as patologias distantes. Conceito conhecido pela medicina como epigenética, a influência do meio ambiente, das rotinas e estilo de vida em relação à expressão gênica: “O gene pode ser estimulado ou silenciado de acordo com a rotina ou estilo de vida”, sintetiza o professor.





Embora o exemplo ilustrativo tenha sido relacionado ao pulmão, a lógica se aplica a todos os tipos de cânceres e doenças.





Descobertas recentes da ciência apontam para a influência do meio no comportamento das células cancerígenas. Um artigo publicado no periódico científico Nature mostrou que as alterações epigenéticas ajudam as células malignas a crescer mais em comparação com as células saudáveis. O estudo analisou mais de 1.300 amostras de 30 tumores intestinais, comprovando o papel do meio no comportamento celular.

Ouça seu corpo

Além de investir num estilo de vida saudável , a dica que Gabriel Prado dá aos pacientes é ficar atento aos alertas enviados pelo corpo em forma de sintomas camuflados no dia a dia.





Conforme o neurologista, o corpo é sábio e tenta criar mecanismos de adaptação ao estresse perante inflamação crônica. Saber disso é primordial para promover saúde e tratar doenças.





O recado do especialista é esse: "Ouça seu corpo, entenda o que ele tem para lhe dizer em relação aos sinais e sintomas, identifique na sua rotina o que está te causando doença. A inflamação gera sinais e sintomas, por isso, é importante ouvir o que o corpo tenta falar”.

Bom lembrar

Toda alteração no organismo gera sinais. Alguns sintomas são mais perceptíveis. Outros se confundem ao mal estar ligado ao cansaço e estresse da rotina. Mas todos sinalizam que algo não vai bem.





Estar atento aos avisos do corpo é a melhor forma de identificar o que o seu organismo está tentando comunicar. Para isso, vale parar, respirar, avaliar o cotidiano, rever a agenda, encontrar o ponto de desequilíbrio e traçar um novo planejamento que inclua mais tempo para a saúde, para o lazer e para o tempo em família.





Para manter um corpo saudável, é preciso estar num relacionamento sério com ele – em que ouvir é tão importante quanto agir. Ouça e aja.