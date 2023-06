Abacate auxilia no emagrecimento? Descubra seus efeitos no corpo

683

Nutricionista sugere incluir um quarto de abacate na alimentação pelo menos três vezes por semana para aproveitar os benefícios da fruta (foto: Rita mit/Pixabay)





Renata sugere incluir um quarto de abacate na alimentação pelo menos três vezes por semana para aproveitar os benefícios da fruta. Ela também destaca outras vantagens proporcionadas pelo abacate.

Entretanto, a nutricionista alerta que o excesso de gorduras, mesmo as saudáveis, pode ser prejudicial à saúde e, por isso, o equilíbrio é fundamental.



Algumas sugestões de consumo incluem adicionar abacate em cubos com sementes, combiná-lo com ovos, preparar maionese de abacate para saladas ou pães com whey protein e incluir a fruta em saladas.



A profissional recomenda evitar o açúcar, especialmente para quem busca emagrecer e ter uma vida mais saudável, visto que o abacate é caloricamente denso e pode causar inflamações no organismo se consumido em excesso.

Originário da América Central e presente no Brasil desde o século 19, o abacate é conhecido por ser uma fonte rica em gorduras benéficas, sendo frequentemente indicado por nutricionistas e personal trainers para aqueles que desejam perder peso. Mas será que o consumo de abacate realmente contribui para o emagrecimento, especialmente para quem pratica atividades físicas?