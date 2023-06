Mommy Makeover: a cirurgia para restaurar o corpo da mulher após gravidez

683

(foto: Freepik)

Atualmente, existem diversos procedimentos estéticos para quem quer mudar o corpo. O atual, que vem ganhando espaço entre as mamães nos pós-parto , é o mommy makeover que, inclusive, influenciadoras como Isa Scherer e Viviane Araújo já realizaram.O cirurgião plástico Josué Montedonio explica que o mommy makeover é uma cirurgia que visa restaurar o corpo da mulher após a gravidez. Desta forma, o procedimento pode combinar cirurgias personalizadas que incluem abdominoplastia, cirurgia de mama e, às vezes, outros procedimentos opcionais, como, por exemplo, a lipoaspiração O cirurgião explica que a gravidez pode resultar em excesso de pele e músculos abdominais enfraquecidos. No caso da abdominoplastia, o médico remove o excesso de pele e estica os músculos abdominais, proporcionando uma aparência mais firme e tonificada ao abdômen. "Isso pode ajudar a eliminar a tão temida barriga de avental que muitas mulheres enfrentam após a gravidez", pontua.No caso das mamas, a amamentação e as mudanças hormonais durante a gravidez podem causar flacidez e a perda de volumes nos seios. "Por meio de um procedimento de levantamento de mama e/ou implantes mamários, é possível restaurar a forma e o volume dos seios, proporcionando uma aparência rejuvenescida", comenta o cirurgião plástico.É importante ressaltar que o mommy makeover pode ser personalizado de acordo com as necessidades e desejos individuais de cada paciente. Além da abdominoplastia e da cirurgia de mama, outros procedimentos opcionais podem incluir a lipoaspiração para eliminar depósitos de gordura persistente em áreas como abdômen, quadris e coxas, ou até mesmo procedimentos faciais para tratar rugas e flacidez na pele."Como em qualquer cirurgia plástica, é importante que as mulheres interessadas nos procedimentos consultem um cirurgião plástico qualificado e experiente. O médico realizará uma avaliação completa, discutirá os objetivos desejados e explicará os riscos e benefícios. O período de recuperação também varia de acordo com as intervenções realizadas, mas a maioria das mulheres pode retornar às suas atividades normais dentro de algumas semanas, com os cuidados adequados", aponta Josué Montedonio.