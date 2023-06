Síndrome de Ménière: saiba mais sobre a doença crônica de Mariana Rios

683

Sensação de pressão no ouvido, zumbido, vertigem e surdez flutuante são os principais sintomas da doença de Ménière, revelada pela atriz Mariana Rios (foto: Twitter/Reprodução)



Sensação de pressão no ouvido, zumbido, vertigem e surdez flutuante. Estes são os principais sintomas da doença de Ménière, chamada também de hidropsia endolinfática. Considerada rara, a doença despertou a curiosidade do público brasileiro ao longo desta semana, depois da atriz Mariana Rios ter revelado que perdeu parte da audição: "Há alguns anos, eu estava em um processo muito acelerado de trabalho, mais do que o normal. Eu me vi muito estressada, não estava feliz. Estava em ascensão, ganhando dinheiro, e de repente, o meu corpo entrou em colapso", revelou a artista.





Principais causas

Infecções, estresse, tabagismo, enxaqueca, alterações do sistema imunológico , variações anatômicas do ouvido interno ou predisposição genética são algumas das alterações que podem levar ao aumento desta pressão: "Por ser aparentemente flutuante, a doença pode ser confundida com um mal-estar temporário ou com uma labirintite em seu estágio inicial", afirma José Ricardo Testa.



O otorrinolaringologista destaca que, embora a doença de Ménière seja considerada crônica, existem formas de tratamento que podem ajudar a aliviar os sintomas e minimizar o impacto a longo prazo: "Nos casos mais simples da doença, mudanças no estilo de vida podem ajudar a controlar a Ménière, como uma alimentação balanceada, reduzindo o consumo de sal, açúcar e cafeína, e a prática de exercícios, por exemplo".









O médicio ressalta, no entanto, que, nos casos mais graves, o tratamento é medicamentoso, podendo até ser indicada uma cirurgia para seccionar o nervo vestibular: "Remédios para tratar náuseas e vertigens, diuréticos e terapia de reabilitação vestibular, que são exercícios específicos para devolver o equilíbrio ao labirinto, podem ser utilizados".

Perfil e recomendação

A doença de Ménière atinge, principalmente, adultos entre 40 e 60 anos. Na maioria dos casos, afeta apenas um ouvido. A recomendação a quem apresenta quadro de surdez é procurar imediatamente um otorrinolaringologista para avaliação. Quanto mais cedo tiver o diagnóstico, maiores as chances de não ter sequelas.