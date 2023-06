Mariana Rios lida com a Síndrome de Menière e perda parcial de audição

683

Mariana Rios revelou recentemente que luta contra a Síndrome de Menière, uma doença autoimune provocada por estresse (foto: Instagram/Reprodução)









A Síndrome de Menière, de acordo com Mariana, foi desencadeada por um período de burnout experimentado antes da pandemia da COVID-19 . Na época, a cantora estava passando por um período de trabalho intenso e estresse, o que a deixou insatisfeita e em ascensão.

Corpo pedindo socorro

Mariana recorda um episódio assustador que ocorreu na véspera de um show, onde ela ficou 'paralisada', incapaz de falar e se mover, um sinal claro de que seu corpo estava "pedindo socorro".

A descoberta da doença veio depois da cantora sofrer um aborto espontâneo em 2020, evento que Mariana considera como um "ser de luz" que lhe trouxe a informação necessária para cuidar de sua saúde.



O diagnóstico e a perda auditiva afetaram sua percepção musical e a maneira como trabalha, afetando, por exemplo, a forma como ela ouve as notas do piano e as orientações do diretor em gravações de televisão, que agora são concentradas apenas no ouvido direito.