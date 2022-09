Setembro Azul: alerta para a inclusão de crianças surdas à sociedade

Para detectar possíveis problemas de audição, as crianças passam, assim que nascem, por uma triagem neonatal auditiva, o "teste da orelhinha" (foto: Envato Elementes/Divulgação)









A principal dificuldade relatada pelas famílias no convívio com uma criança surda, de acordo com Bruna Assis, está relacionada à comunicação, já que ela acarreta dificuldades de compreender as necessidades e os problemas de socialização.

A médica afirma que é após o diagnóstico que se iniciam as dificuldades de comunicação, bem como os bloqueios de compreensão pela ausência da linguagem comum. Além disso, ela explica que ainda existe a não-aceitação da surdez, o que ocorre pela falta de informações dos pais. “A deficiência auditiva ainda é uma situação complexa para a família ouvinte, podendo tornar o núcleo cultural familiar um espaço de exclusão para a criança surda”, destaca.

Família tem importante papel social e afetivo





Conforme a otorrinolaringologista, a família desempenha um significativo papel social e afetivo. Por esse motivo, além da criança, os familiares também devem passar por acompanhamento e orientação, bem como pela aprendizagem da linguagem de sinais, facilitando o convívio entre eles. "Para casos de mais de um filho, é importante manter a interação dos irmãos e integrá-los da mesma maneira na dinâmica familiar. Isso facilita a aceitação e um melhor relacionamento entre as crianças", orienta.





Para detectar possíveis problemas de audição, as crianças passam, assim que nascem, por uma triagem neonatal auditiva, o "teste da orelhinha", que, obrigatoriamente, é realizada ainda na maternidade ou no primeiro mês de vida - nos casos de bebês que não nascem em hospitalar. Simples e indolor, sua execução é importante para um possível diagnóstico precoce e início do tratamento.

Acompanhamento profissional

Segundo Bruna Assis, todas as crianças que apresentam déficits auditivos já ao nascimento necessitam de avaliação médica e fonoaudiológica, ambas realizadas para tentar identificar causas e melhores condutas a serem tomadas, de acordo com cada situação.

“Em muitos casos, intervenções precoces como tratamentos clínicos, uso de aparelhos auditivos ou próteses auditivas implantáveis - dentre elas o implante coclear e próteses ancoradas ao osso - podem mudar a história do desenvolvimento auditivo e linguístico deste paciente.”





A médica reitera que, nos casos em que não se é possível proporcionar audição ao paciente, é imprescindível introduzi-lo ao aprendizado de libras. “A língua permite que ele seja inserido à sociedade, podendo se comunicar e se desenvolver com melhor qualidade de vida .”









Tanto para os que não ouvem nada como aos que conseguem alcançar algum grau auditivo, o acompanhamento multidisciplinar é indispensável. Conforme a médica, essas crianças não dependem apenas da otorrinolaringologia, mas de fonoaudiólogos e psicólogos, profissionais capazes de garantir uma melhor qualidade de vida e a socialização destes pacientes.





“A periodicidade é individualizada e será determinada pela demanda e necessidade de cada paciente. No entanto, as visitas são muito importantes para um bom acompanhamento.”

Surdez evitável

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que até 2050 o número de deficientes auditivos chegará a 1 bilhão em todo o mundo. No entanto, muitos destes casos podem ser evitados com alguns cuidados básicos e recomendações simples a serem seguidas no dia a dia.





Segundo a otorrinolaringologista, os pais precisam tratar corretamente as infecções de ouvido de seus filhos. “Quando surgir qualquer tipo de problema, é importante buscar um otorrino o quanto antes.”





A médica também alerta para o risco de hábitos diários, como o som excessivamente alto e o uso de hastes flexíveis para a limpeza das orelhas.

Sinais de alerta

Por fim, otorrinolaringologista recomenda que as crianças façam uma consulta na infância com o otorrinolaringologista e, depois, sigam a programação passada pelo especialista. A médica, listou alguns sintomas que podem servir de alerta para a necessidade de uma visita ao especialista e que valem para todas as faixas etárias:



Falar muito alto;

Pedir para repetir o que foi dito e falar com frequência a expressão "o que?”;

Não responder quando chamado;

Assistir TV ou ouvir rádio com volume muito alto;

Ter a sensação de que ouve, mas não entende;

Perceber o aparecimento de zumbido.

“Comportamentos associados à desatenção, atraso na aquisição da fala, baixo desempenho escolar e dificuldades no aprendizado também podem indicar a existência de algum problema auditivo. É necessário não negligenciar nenhum sintoma, caso contrário, tanto a vida da criança como a vida da família podem ser modificadas para toda a vida”, finaliza Bruna Assis.







Responsável pelo desenvolvimento da fala e da linguagem, a audição é um dos sentidos mais complexos do corpo humano. Ela possibilita, entre tantas coisas, a interação social entre amigos e familiares. No entanto, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem cerca de 500 milhões de pessoas com deficiência auditiva no mundo. Apenas no Brasil são mais de 10 milhões - número que equivale a 5% da população nacional, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Destes, aproximadamente 2,7 milhões têm surdez profunda, ou seja, não escutam absolutamente nada. Para chamar a atenção de todos sobre os desafios e conquistas da comunidade surda, foi criada campanha Setembro Azul, uma ação de visibilidade à causa.