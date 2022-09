Três livros para ler e entender a importância do Setembro Amarelo

(foto: Renato/Pexels)

Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que mais de 700 mil pessoas tiram a sua própria vida por ano no mundo todo, o que significa que uma a cada 100 mortes é por esse motivo. No Brasil, entre 2010 e 2019, foram registrados 112.230 óbitos por suicídio, com um aumento de 43% no número anual de mortes, de 9.454 em 2010, para 13.523 em 2019.Em 2015, o Centro de Valorização da Vida (CVV) criou a campanha Setembro Amarelo e, desde então, coloca na pauta o assunto tão necessário e cada vez mais atual na sociedade: justamente a importância de evitar o suicídio . É nesse mês também que, desde 2003, é celebrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, em 10 de setembro. A data, instituída pela OMS, idealizada no Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), chama a atenção para a questão do suicídio, fomentando a informação e a conscientização.O suicídio é uma triste realidade, e tem incidência crescente principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos estão relacionados a transtornos mentais . Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.Com o intuito de promover o conhecimento acerca do tema, a Buzz Editora sugere três de suas obras que mostram que a literatura pode auxiliar as pessoas a saber mais sobre o suicídio e porque preveni-lo. São elas:, de Anderson Cavalcante, autor e CEO da Buzz,, do psiquiatra Pablo Vinícius, e, romance de Marcos Meier.Qual é a importância de uma escolha? Quantas vezes escolhemos nossos caminhos sem nos darmos conta do impacto que uma simples escolha pode representar em nossa vida? Quantas vezes, no impulso de resolver algo que nos inquieta, tomamos uma decisão sem pensar nas consequências? Essas são algumas das questões respondidas empelo escritor Anderson Cavalcante, com um texto de afetuosa simplicidade, que orienta o leitor a ouvir o chamado interior para que alcance uma plenitude que é somente dele. "Se você sente uma angústia crescente com o passar dos dias em sua vida, irei despertá-lo a colocar mais vida em seus dias", comenta o autor.De acordo com Anderson, cada uma das escolhas feitas pelas pessoas, até mesmo aquelas que parecem não ter importância, gera consequências que as acompanham por toda a existência. "Por isso, é fundamental que cada uma seja feita conscientemente, porque elas definirão nosso futuro", ressalta. "Faça suas escolhas, busque aquelas que vão completá-lo, não aceite nenhuma que o distancie de si mesmo, prefira sempre sua verdade. Assim, cada decisão tomada será um passo em direção ao seu propósito e você vai se sentir plenamente realizado", diz o CEO da Buzz Editora.já vendeu mais de 1 milhão de cópias e foi traduzido em mais de 21 países., nas palavras do próprio autor, o psiquiatra Pablo Vinicius, "não é um livro contra os remédios psiquiátricos, muito menos contra a psiquiatria. Não é um livro para negar a existência das doenças mentais. Ser antitarja preta é ser contra a medicalização da vida. É ser contra um sistema perverso que tem por objetivo convencer as pessoas de que elas estão doentes quando, na verdade, estão simplesmente sofrendo. É ser contra a indústria que ganha todas as partidas desse jogo", comenta.O autor analisa, investiga e compartilha com o leitor as origens dos sintomas e do sofrimento de alguns pacientes que atendeu e nos faz questionar como estamos acostumados a nomear os sintomas e a querer uma solução rápida e indolor. No entanto, durante a jornada do médico com seus pacientes, fica nítido que, muitas vezes, ansiedade, carência, pânico e depressão, são, na verdade, apenas um indício do que realmente precisa ser tratado.A tragédia que ocorreu em Massada envolve mistérios até os dias atuais. O livro, resultado de 20 anos de pesquisa do autor Marcos Meier, narra as incertezas que os judeus viviam naquela época, buscando encontrar caminhos em meio à fragilidade e aos preconceitos que sofriam por sua religião. A protagonista da história é Hadassa, uma mulher forte e à frente de seu tempo, que buscava acreditar no amor e na esperança por dias melhores, servindo como contraponto à situação extrema a que chegaria aquele grupo sitiado em Massada.A obra faz o leitor pensar a respeito de seu propósito de vida e traz questionamentos sobre a espiritualidade de seu tempo, além de falar sobre esperança para todos aqueles que sentem que sua vida está cercada por um inimigo de que, aparentemente, não se pode escapar, evidenciando que sempre há uma saída.