Existem relatos de pessoas que se recuperaram de várias doenças e hoje vivem muito bem por conta da companhia do seu animalzinho Freepik

Um estudo da Human Animal Bond Research Institute (HABRI) com dois mil tutores de pets aponta que 74% relata melhora na saúde mental em decorrência da relação com seu animal de estimação. Muitos tratamentos são realizados com a interação de humanos e animais, especialmente quando se fala de transtornos psicológicos. Assim, a companhia de um cão ou de um gato, por exemplo, se torna ainda mais valorizada, como mostra o veterinário do Hospital Escola do Centro Universitário Newton Paiva, Eudes Otoni.





Segundo o especialista, os pets podem ajuda a lidar com depressão, ansiedade , comorbidades e autismo . Existem relatos de pessoas que se recuperaram de várias doenças e hoje vivem muito bem por conta da companhia do seu animalzinho. "Só de ter a responsabilidade de cuidar de um outro ser vivo já é algo que muda muito o âmbito e a condição de vida do ser humano", explica o veterinário.Além disso, cães e gatos podem ajudar a estabilizar doenças respiratórias . "Em determinadas situações, a exposição àquilo que causa a alergia pode fazer com que o corpo crie um nível de resistência", conta Eudes. No entanto, para quem tem uma sensibilidade maior, pode acontecer a piora dos sintomas. Assim, é preciso ficar atento e procurar um especialista. Existem rumores de que os animais são capazes de farejar o câncer, como sugere uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pela pesquisadora Heather Ann Junqueira. "Apesar de se falar muito sobre o assunto, ainda não há uma comprovação científica de que realmente podem fazer isso", esclarece Eudes.

Criar um pet pode ajudar também a reduzir a pressão sanguínea, o colesterol e o nível de triglicérides, auxiliando na prevenção contra ataques do coração e outras doenças cardiovasculares, segundo pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e do Instituto Nacional de Saúde (NIH), nos Estados Unidos. Além disso, estimulam a atividade física do tutor por levarem o cão para passear ou brincarem com seus gatos dentro de casa.