Os avanços no tratamento de doenças oncológicas estarão em debate durante congresso em São Paulo (Divulgação/ Oncoclínas Brasília)

Avanços tecnológicos e novos passos para o futuro. O combate ao câncer e as inovações de tratamento na área, com desenvolvimento de cientistas brasileiros, fazem parte do 11º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana-Farber, que acontece entre 14 e 16 de setembro. O evento terá transmissão on-line e ao vivo, no WTC São Paulo Events Center.

Oncologia de precisão, ampliação da diversidade e acessibilidade aos tratamentos e cuidados multidisciplinares no enfrentamento ao câncer são alguns dos tópicos centrais do congresso. Regido pelo tema Oncologia do futuro: as fronteiras da inovação e a revolução do cuidado, mais de 5 mil especialistas estarão presentes no evento, que conta com 300 palestrantes nacionais e internacionais.

Bruno Ferrari, fundador e presidente do Grupo Oncoclínicas, afirma que muitos dos estudos apresentados em outras ações que aconteceram este ano vão impactar, de alguma maneira, a prática clínica atual. Segundo ele, há avanços notáveis no âmbito da genômica, demonstrando resultados promissores na oncologia de precisão. Para Bruno, isso significa que os tratamentos estão cada vez mais personalizados, permitindo e dando acesso às terapias mais adequadas aos pacientes certos.



Durante os três dias, várias novidades serão apresentadas e abordadas. Tratamento personalizado, assistência inclusiva, análise molecular dos tumores e cuidado multidisciplinar estarão presentes no repertório do evento. Outro assunto importante a ser debatido é a importância da inteligência artificial no avanço da oncologia. De acordo com Rodrigo Dienstmann, oncologista e diretor médico da da Oncoclínicas Precision Medicine, do Grupo Oncoclínicas, a IA tem auxiliado em inovações na área, especialmente em assuntos relacionados à genômica e à medicina de precisão.

Novas apresentações

Carlos Gil Ferreira, diretor médico do Grupo Oncoclínicas e presidente do Instituto Oncoclínicas, acredita que as pesquisas em oncologia, no mundo e no Brasil, caminham com um foco cada vez mais individualizado. São terapias direcionadas para cada tipo de tumor e suas mutações específicas, de forma personalizada.

Mais de 16 módulos contarão com apresentação no congresso, nas temáticas de: ginecologia; pulmão; mama; urologia; hematologia; gastrointestinal; medicina de precisão; sarcoma; pele; cabeça e pescoço; sistema nervoso central; multidisciplinar; cuidados paliativos; neuroendócrinos; e onco-hemato-pediatria, radioterapia.

Marcelo Gleiser, cientista de renome internacional, professor titular de física e astronomia no Dartmouth College, com doutorado pelo King's College de Londres, também estará presente. Ele abordará a questão da inteligência artificial e suas implicações para o futuro com foco no cenário da medicina.

Para Paulo Lages, oncologista da Oncoclínicas Brasília, o congresso ajudará os presentes a entenderem as principais informações e inovações que acontecem no combate ao câncer atualmente. "Teremos a possibilidade de discutir as opiniões de todos. Isso faz com que todos cresçam. Ter uma visão adicional para avaliar outros dados é sempre importante, em especial para termos certeza de que estamos no caminho certo", acrescenta.

Desafios

De acordo com Abna Vieira, oncologista da Oncoclínica e líder do programa multidisciplinar na área da diversidade do congresso, é preciso olhar para a baixa presença de grupos minorizados raciais e de gênero no acesso aos tratamentos do câncer . Por isso, discutir essas questões também faz parte do futuro no cenário.

Segundo a médica, há uma prevalência de pessoas brancas e de origem europeia nas pesquisas científicas. Esse levantamento dificulta e segrega a busca por inovações e soluções, defasando a acessibilidade a drogas mais eficazes, que poderiam contribuir melhor no enfrentamento à doença.



Cuidados voltados para a população LGBTQIAPN+ também é um dos temas que serão abordados. Melhorar a situação desse grupo e tratar da diversidade em variados aspectos vão além do diagnóstico. É fundamental que esses pontos sejam tratados da melhor maneira possível, já que essas questões também impactam no controle da doença e na qualidade de vida da pessoa com câncer.

Serviço

11º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana Farber-Institute (evento híbrido)

Quando: 14 a 16 de Setembro de 2023

Local: WTC São Paulo Events Center (São Paulo, SP).

Participação virtual: o evento contará com transmissão ao vivo de toda programação

Informações e inscrições: www.congressooncoclinicas.com.br